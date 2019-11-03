Строительство новых детских садов в Тверской области обсудили на совещании в Правительстве региона

11 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о строительстве новых дошкольных образовательных учреждений. В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в регионе планируется построить 6 новых детских садов и ввести порядка 800 новых мест для дошкольников. Уже начато строительство в посёлках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу: мы должны акцентировать внимание на создании ясельных групп в современной инфраструктуре образования. Руководители Министерств и главы муниципалитетов несут персональную ответственность за реализацию проекта», — отметил на совещании Игорь Руденя.

В настоящее время на строительной площадке детского сада в посёлке Ривицкий завершено обустройство фундамента, идёт монтаж стен первого этажа. В Калашниково построены стены 1 и 2 этажа, выполнен монтаж плит перекрытий, внутренних перегородок, наружных инженерных сетей, установлен тепловой пункт.

Новые дошкольные учреждения в 2019 году также планируется построить в Твери, Старице и других муниципалитетах.

Справочно: В Твери в настоящее время строятся две школы, которые планируется ввести в 2019 году – в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 дошкольных мест, в «Брусилово» — на 1224 места. Ведётся проектирование школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный», обсуждается строительство ещё одного общеобразовательного учреждения в региональной столице.

В конце прошлого года состоялось открытие школы в Степурино Старицкого района. Строительство учреждения на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест началось в 2009 году и было возобновлено в 2017-м решением Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области