Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за февраль

Губернатор Игорь Руденя стабильно находится в тройке лидеров медиарейтинга глав субъектов Центрального федерального округа, в течение многих месяцев уступая лишь мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Кроме того, по итогам февраля, глава тверского региона укрепил позиции на 3 пункта и занимает 12-е место в общероссийском медиарейтинге губернаторов. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Авторы исследования отметили ряд ключевых информационных поводов, связанных с деятельностью главы Верхневолжья и нашедших наибольший отклик в федеральных и региональных СМИ.

В их числе – новости с площадки Российского инвестиционного форума в Сочи (РИФ-2019), в котором приняла участие тверская делегация во главе с губернатором. В частности, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках деловой программы форума посетил стенд Тверской области, а Игорь Руденя рассказал премьер-министру о проектах, представленных регионом.

Также на полях РИФ-2019 состоялись переговоры Игоря Рудени и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о реализации в Тверской области инвестиционных проектов с участием корпорации.

Кроме того, в Сочи губернатор Игорь Руденя и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством региона на пять лет. Документ предполагает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории Верхневолжья, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Кроме того, предусмотрено создание торговой инфраструктуры при заправочных комплексах, что позволит расширить сбыт продукции тверских производителей. Компания «Лукойл» также подтвердила готовность принять участие в федеральном проекте по созданию инфраструктуры Ржевского мемориала Советскому солдату.

Еще одной важной новостью февраля, получившей большой медиаотклик, стала закладка камня в основание нового здания Тверского суворовского военного училища. В торжественной церемонии приняли участие выпускник Тверского суворовского училища, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, губернатор Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

Медиарейтинг губернаторов составляется на основе медиаиндекса – показателя, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.

Павел Голованов