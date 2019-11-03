Методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет», (далее - Рекомендации) разработаны на основе положений:

Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Концепции информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р; рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 года; международной практики деятельности государственных органов по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и саморегулированию в сети «Интернет».

Рекомендации направлены на расширение в Российской Федерации практики внедрения механизмов обеспечения информационной защиты несовершеннолетних пользователей организациями и физическими лицами, осуществляющими деятельность в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - организации и физические лица), посредством разработки и администрирования Интернет-ресурсов, сервисов и других технических программных решений.

Рекомендации носят рекомендательный характер и содержат:

принципы организации защиты несовершеннолетних пользователей, рекомендованные к руководству в повседневной работе организаций и физических лиц; меры по организации зашиты несовершеннолетних пользователей в сети «Интернет», включающие необходимые организационные мероприятия, перечень функций и опций сайтов и сервисов для детей и родителей (законных представителей).

Принципы обеспечения реализации комплекса мер, направленных на обеспечение

безопасности детей в сети «Интернет»

При реализации комплекса административных и организационных мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет», организациям и физическим лицам рекомендуется учитывать международную практику обеспечения информационной безопасности детей:

Статьи 13, 17, 34 «Конвенции о правах ребенка» Генеральной Ассамблеи ООН обязывают государства-участников обеспечивать разработку «надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию», а также устанавливать необходимые ограничения прав самого ребенка, включая «свободу искать, получать, передавать информацию и идеи любого рода». Статья 19 Конвенции закрепляет обязанность государств принимать «все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке»; Статья 20 «Международного пакта о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. предусматривает, что «всякая пропаганда войны», а также «всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом»; Пункт 5 Статьи 9 Палермского Протокола от 15 ноября 2000 года предусматривает введение запрета на производство и оборот материалов, пропагандирующих преступления, связанные с торговлей людьми, включая пропаганду порнографии, эксплуатации проституции и иных коммерческих сексуальных услуг; Статья 15 Модельного закона «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве» N 14-9, принятого постановлением на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16 октября 1999 г., устанавливает основные гарантии защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Закон обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе, от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Примечание:

Важно отметить, что Европейский суд по правам человека признал защиту нравственности в демократическом обществе легитимной целью ограничения свободы выражения мнения, в соответствии с частью 2 статьи 10 «Европейской конвенции по правам человека». Суд подтвердил, что государства вправе принимать законы, ограничивающие распространение информации и идей, несмотря на их достоинства «как произведений искусства или как вклада в публичное обсуждение проблем», в том числе устанавливать контроль и классификацию информационной продукции. При нарушении закона предусмотрено применение штрафных мер, конфискации и других санкций, вплоть до уголовных, когда это необходимо в интересах защиты нравственности и благополучия конкретных лиц или групп лиц (таких как дети), нуждающихся в особой охране, в связи с недостатком зрелости или состоянием зависимости.

К правовым основам информационной безопасности детей на территории Российской Федерации можно отнести:

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующий отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в информационной продукции; Федеральный закон от 3 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", устанавливающий обязанность органов государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, применяются при обороте информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в местах, доступных для детей, а также при предоставлении, в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 436-ФЗ доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей.

При этом, в целях обеспечения информационной безопасности детей, организациям и физическим лицам рекомендуется реализовать комплекс административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Общие положения Методических рекомендаций о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет»

Организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендуется реализовать положения приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 «Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» и нижеуказанный перечень административных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию:

Издавать нормативные локальные акты, направленные на обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и ознакомление с ними ответственных работников; Осуществлять внутренний контроль за обновлением и соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, за соответствием применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, принципам и нормам информационной безопасности детей, включая критерии определения информационной продукции (информации), распространение которой на территории Российской Федерации запрещено или ограничено, установленные в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации, в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации, а также общепризнанные нормы международного права, закрепленные в международных договорах Российской Федерации и рекомендациях международных организаций; Обеспечивать оперативное рассмотрение претензий, жалоб или запросов органов власти, организаций и граждан Российской Федерации о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая несоответствие применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди детей, и направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий. В случае обращений со стороны органов власти, необходимо обеспечить предоставление информации и ответа в сроки, указанные в соответствующем обращении, но не позднее одного месяца с момента получения обращения; Способствование выявлению правонарушений и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием сети "Интернет", путем организации необходимых действий, указанных в запросах правоохранительных органов и органов прокуратуры; Обеспечивать работу служб поддержки и исключения возможности трудоустройства в данные службы кандидатов, которые могут не подходить для работы, связанной с

контактами с детьми: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законодательством порядке;

Обеспечивать регулярный аудит систем мониторинга и фильтрации запрещенной для детей информации; Оперативно удалять персональные данные детей, опубликованные на сайте либо сервисе с целью причинения вреда здоровью и (или) развитию ребенку или труппе детей, чьи персональные данные были опубликованы, и направлять информацию о лицах, разместивших данную информацию для вышеуказанных целей, и лицах, участвующих в реализации вышеуказанных целей, в правоохранительные органы с целью привлечения данных лиц к ответственности.

Важным аспектом реализации административных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, является повышение информационной компетентности в сфере кибербезопасности детей и их родителей (законных представителей). В связи с этим рекомендуется организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реализовывать следующие меры:

Создавать и размешать на регулярной основе социальную рекламу и реализовывать другие просветительские меры, направленные на пропаганду информационной безопасности среди несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных представителей); Разместить информацию о контактах, включая интернет-ссылки и телефоны, соответствующих некоммерческих организаций и органов власти, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности детства; Осуществлять сотрудничество с органами власти, образовательными организациями и некоммерческими организациями в целях повышения информационной культуры несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных представителей) путем осуществления совместных просветительских проектов, создания образовательных ресурсов, разработки рекомендаций и материалов для обучения безопасной работы с сайтами или сервисами и в иных целях.

Обмен информацией между пользователями

В данную категорию входят Интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на предоставление возможности двум и более пользователям в сети «Интернет» обмениваться информацией в любой форме, например, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

Обеспечить внедрение функций приватности, оставив в результатах поиска внутри ресурса либо сервиса и (или) внешних поисковых систем следующую информацию из профилей зарегистрированных несовершенных пользователей: фамилия и имя, фотография (аватар) и дата рождения; Обеспечить исключение из публичного доступа неограниченному кругу лиц персональных данных детей в виде геометок, номера телефона и информации об образовательном учреждении, в котором проходит обучение ребенок; Включить в форму регистрации вопроса о возрасте пользователя и, в случае отметки пользователем о недостижении им совершеннолетия, предоставление возможности подключения родителей (законных представителей) для совместного управления аккаунтом; Предоставить пользователям настройки предварительной модерации комментариев других пользователей перед публикацией в своем профиле; Обеспечить внедрение функции, позволяющей ограничить взаимодействие детей с запрещенным для детей информационным контентом и включение данной функции по умолчанию; Разработать механизм родительского контроля, предоставляющий возможность родителям отслеживать список друзей ребенка, его местонахождения и его активности; Ограничить допуск детей в возрасте до 12 лег до каналов и сообществ, содержащих нежелательный контент для детей, и разработать механизмы предупреждения о нежелательном контенте для остальных возрастных групп до 18 лет в соответствии с возрастной классификацией информации, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу, ориентированную на вовлечение детей в противоправные действия и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента для детей; Разработать функционал, позволяющий авторам при публикации и распространении контента для более двух лиц разместить возрастную маркировку «запрещено для детей», и обеспечить невозможность просмотра данного материал несовершеннолетними пользователями; Разработать правила для физических лиц и юридических лиц об использовании сайта или сервиса в качестве канала распространения информации для более двух пользователей, объединенных в группы, каналы и другие формы распространения информации.

Информационные сайты

В данную категорию входят Интернет-ресурсы и технические программные решения, предоставляющие пользователям сети «Интернет» в одностороннем порядке информацию общественного, политического, либо другого характера, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

Разместить знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие одной из категорий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; До просмотра мультимедиа (видео, фотографии, комментарии и другого контента), в котором может содержаться запрещенная для детей информация, разместить текстовый или графический знак информационной продукции для предупреждения о недопустимости просмотра данного контента детьми; При наличии функций, позволяющих пользователям обсуждать и комментировать контент, рядом с каждым сообщением должна быть предусмотрена функция жалобы в администрацию ресурса о нарушении законодательства в сфере информационной защиты детей.

Кроме этого, администрации информационного сайта рекомендовано обеспечивать контроль за распространяемой информацией как на собственном сайте, так и на других сайтах, используемых администрацией информационного сайта.

Интернет-сервисы

В данную группу входят Интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на предоставление своим пользователям различных товаров и(или) услуг, например, интернет-магазины, приложения, игры и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

1. При продаже товаров и услуг, которые включают информационный контент, запрещенный для детей и отдельных возрастных категорий в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», администрация интернет - сервиса обязана запросить дополнительную информацию о покупателе (Ф.И.О.; возраст; телефон) и, в случае недостижения пользователем возраста продажи либо непредоставления данной информации, отказать в продаже товара или оказания услуг;

При предоставлении товаров и услуг, ориентированных на взрослых, подробная информация о них должна быть недоступна. Краткая информация должна содержать возрастную маркировку, текстовое предупреждение о недопустимости просмотра данного товара или услуги до момента согласия пользователя об ответственности за последствия просмотра подробной информации; Разработать методы родительского контроля, позволяющие родителям ознакомиться с историей оказанных их ребенку услуг или приобретенными им товарами, настраивать доступные ребенку категории товаров или услуг и ограничить возможности ребенка по получению ими возмездных или безвозмездных товаров или услут.

Поисковые системы

В данную группу входят Интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на организацию поиска по запросу пользователя информации в сети «Интернет» и (или) информации в рамках Интернет-ресурса или технического программного решения, на котором организован поиск информации, например, поисковые системы, системы поиска для сайтов и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

Разработать механизм предупреждения пользователей о нежелательном для детей контенте, выдающемся в результатах поиска; Разработать механизм безопасного поиска, предназначенного для родителей (законных представителей) и позволяющего при включении ограничить допуск

несовершеннолетних пользователей к нежелательному контенту;

Исключить из результатов поиска персональные данные детей в форме ссылок на аккаунты в социальных сетях; Использовать средства контентной фильтрации для выявления запрещённой для детей информации.

Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей

В данную группу входят Интернет-ресурсы и технические программные решения, публикующие и распространяющие информационный контент, запрещенный для детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельными законодательными актами Российской Федерации, которым рекомендуется реализовать следующие меры:

1. До ознакомления с информацией, публикуемой администрацией интернет-сервиса и запрещенной для детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»