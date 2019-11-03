На Ржевском мемориале в Тверской области увековечат фамилии 62 тысяч солдат

Фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района, будут увековечены при создании Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Имена защитников Родины методом перфорации будут выбиты на стальных листах, которые разместят на дороге, ведущей к мемориалу. Данная технология в таком масштабе ранее не использовалась. Высота букв составит 6 сантиметров. Фамилии будут чередоваться с изображениями героев, хранящихся в архивах.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала советскому солдату. Для нас это большая ответственность. Мемориал станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ржевский мемориал Советскому солдату создаётся Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государство России и Беларуси, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Созданный филиал получит статус филиала Музея Победы.

Тверской регион взял на себя обустройство инфраструктуры комплекса. Участие в ее создании примет ПАО «Лукойл» в рамках соглашения, подписанного Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. На площадке уже началась подготовка к строительным работам.

По проекту мемориальный комплекс, кроме масштабного монумента, будет включать в себя интерактивный музей, выставку военной техники, площадь для проведения общественно-массовых мероприятий, зону с реконструкцией линии фронта и военного быта, открытую часовню, храм, площадь свечей памяти, детскую площадку. Неподалёку от мемориала планируется размещение автозаправочных станций и торговых точек, пожарного депо, кафе.

До мая 2020 года планируется провести реконструкцию подъездных путей к мемориалу. В программу ремонта муниципальных автодорог на 2019 год включены объекты в Ржеве, расположенные по дороге к будущему мемориалу.

Помимо бюджетного финансирования, возведение проекта осуществляется и на народные средства. Уже собрано более 113,5 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru

К народному сбору средств присоединился Государственный академический Большой театр России. 12,9 млн рублей, вырученные от продажи билетов на легендарный балет «Лебединое озеро», состоявшийся 1 марта 2019 года, были перечислены на создание Ржевского мемориала.

Вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала определят с помощью общественного голосования. Отдать голос можно будет на сайте мемориала http://rzhev.histrf.ru , Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru и сайте История.РФ https://histrf.ru . Начиная с 14 марта, каждый желающий может выбрать один из предложенных вариантов оформления площадки, либо предложить свой.

Пресс-служба Правительства Тверской области.