11 марта Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла о ремонте улично-дорожной сети в Твери, развитии здравоохранения, экономики муниципалитетов, в том числе моногородов.

На совещании были рассмотрены обращения жителей региона по вопросам транспортного обслуживания, жилищного строительства.

Также участники совещания обсудили участие Тверской области в XIV международной выставке «Интурмаркет-2019», которая проходит 9-11 марта в Москве. На стенде Верхневолжья представлены возможности для летнего отдыха на территории региона, а также межрегиональный проект «Государева дорога». 9 марта стенд Тверской области посетила заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

На выставке подписано соглашение о сотрудничестве по развитию проекта между Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областями. Главная цель - создание единого культурно-туристического пространства на всем следовании из Петербурга в Москву.

В первый день выставки были вручены дипломы победителям Национального рейтинга туристических брендов-2018, в который вошли 3 тверских компании. Комплекс отдыха «Завидово» стал лучшим в номинации «Загородный отель», отель «Оснабрюк» - второе место в номинации «Мини-отель», предприятие «Конаковский фаянс» - второе место в номинации «Керамические и фарфоровые изделия».

В состав делегации Тверской области на «Интурмаркете» вошли 58 представителей 10 муниципалитетов: Твери, Торжка, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лихославльского и Торопецкого районов. Это туроператоры, представители музеев и объектов показа, гостиниц и отелей.

Тверская область впервые выступает генеральным регионом-партнером выставки. Представители Верхневолжья – в числе ключевых спикеров на мероприятиях деловой программы «Интурмаркетв». Впервые на выставке работают туристические волонтёры, подготовленные областным Министерством туризма.

10 марта в рамках «Интурмаркета» Тверская область приняла участие в благотворительном аукционе «Турбизнес с открытым сердцем». Вырученные средства будут направлены подопечным детского хосписа «Дом с маяком».

Пресс-служба Правительства Тверской области