Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью тверского спортсмена Сергея Вяликова в авиакатастрофе в Эфиопии

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким тверского спортсмена Сергея Вяликова, погибшего в результате крушения самолёта Boeing-737 в Эфиопии 10 марта.

«Сергей Вяликов был ярким, талантливым спортсменом, который внес большой вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области. В сердцах всех, кто знал и ценил Сергея, он навсегда останется замечательным человеком, профессионалом высокого класса, влюбленным в небо», — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Сергею Вяликову было 33 года. Он окончил Тверской государственный технический университет. Но свою профессиональную жизнь связал с небом. Парашютным спортом Сергей Вяликов начал заниматься в 2011 году. Работал парашютистом-инструктором на аэродроме Змеево под Тверью и в национальном аэроклубе им.Чкалова авиационного центра «Борки» в Кимрском районе. Был одним из лучших тверских тандем-инструкторов, а также воздушным фото- и видеоператором. Являлся действующим экзаменатором Федерации парашютного спорта России.

Авиалайнер, потерпевший крушение, следовал из столицы Эфиопии - Аддис-Абебы в Кению. Авиакатастрофа унесла жизни всех находящихся на борту 157 человек, включая троих граждан России.

Пресс-служба Правительства Тверской области