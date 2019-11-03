Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с заявлением об экономическом эффекте спутникового контроля за лесами

Заявление губернатора Игоря Рудени о позитивном экономическом эффекте использования спутниковой группировки для контроля за лесными ресурсами тверского региона отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 4 марта Игорь Руденя принял участие в обсуждении вопросов повышения качества контроля за лесными ресурсами в Научном Центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», входящей в госкорпорацию «Роскосмос». Тему обсудили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, генеральный директор «Российских космических систем» Андрей Тюлин.

На встрече также были представлены новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Разработки «Российских космических систем» направлены на выявление пожаров, ветровалов, анализ состояния лесов, решение экологических проблем.

Контроль за использованием лесных ресурсов имеет большое значения для Тверской области – самого большого региона ЦФО, половину площади которого занимают леса.

«Внедрение спутниковой группировки и ежедневного мониторинга даст позитивный эффект для региональной экономики. Это возможность отделить добросовестных лесопользователей от нарушителей, это создание производств на свободных лесных массивах, дополнительные рабочие места. При этом очень важно мониторить не только лесозаготовку, но и лесовосстановление. Необходим комплексный контроль за эффективным использованием федерального природного ресурса», – сказал Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» публикуется еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании фиксируются наиболее значимые заявления и решения глав субъектов РФ.

Михаил Бородов