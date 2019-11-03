Тверской театр юного зрителя представит премьеру спектакля «Басни» по произведениям И.А. Крылова

19 марта на сцене Тверского театра юного зрителя состоится премьерный показ спектакля «Басни» по произведениям Ивана Андреевича Крылова. Создание постановки приурочено к 250-летию со дня рождения литератора, которое отмечается в 2019 году. Жизнь и творчество известного русского публициста, поэта, баснописца связаны с Верхневолжьем.

2019 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом театра. Основные задачи Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на поддержку театров Тверской области заложено более 27 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В частности, более 7,8 млн рублей — для Тверского театра юного зрителя. Средства пойдут на создание трёх новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов.

Также около 8 млн рублей предназначено Тверскому театру кукол. Финансирование позволит подготовить 4 новых спектакля, закупить оборудование для малой сцены, радиоцеха, осветительного, швейного, конструкторского и столярного цехов, а также медийный рекламный комплекс.

Порядка 11,5 млн рублей будет направлено на поддержку театров малых городов. В частности, 5,7 млн рублей планируется предоставить Вышневолоцкому драматическому театру на приобретение нового автобуса для гастролей и подготовку 3 новых постановок. Около 5,8 млн рублей преднезначено Кимрскому театру драмы и комедии на покупку автобуса и создание нового спектакля.

Профессиональные театры Тверской области в Год театра планируют подготовить 32 новых спектакля. В регионе будет реализован проект «Театр в глубинку» - на протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Для повышения доступности театров, популяризации семейного культурного досуга в течение года будут проводиться специальные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

Впервые в 2019 году во всех государственных театрах Тверской области 29 марта пройдет Ночь театра. Кроме того, запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

5 февраля 2019 года в Совете Федерации РФ в рамках Года театра Министерство культуры Российской Федерации представило мониторинг репертуарной политики региональных театров по русской классике и детскому репертуару. Тверская область вошла в десятку лидеров по нескольким позициям. Регион занял третье место по среднему количеству спектаклей по русской классике на 100 тысяч человек и седьмое место по общему количеству мероприятий классической направленности. По числу посещений представлений детского репертуара Верхневолжье на шестом месте, постановок по русской классике – на девятом.

Пресс-служба Правительства Тверской области