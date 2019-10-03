Тверская область на XIV международной выставке «Интурмаркет-2019» подписала соглашение по развитию проекта «Государева дорога»

Тверская область принимает участие в XIV международной туристской выставке «Интурмаркет-2019», которая проходит в Москве 9-11 марта. Верхневолжье представляет возможности для летнего отдыха на территории региона, а также межрегиональный проект «Государева дорога», который презентован заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец, посетившей 9 марта стенд области.

Выступая на открытии выставки, Ольга Голодец отметила, что в числе ключевых задач в сфере туризма – поддержка бизнеса в создании новых туристических продуктов для россиян и гостей страны.

В Тверской области в 2019 году до 1 млн рублей увеличен максимальный размер субсидии на создание объектов турпоказа и туристской инфраструктуры. Еще одно важное направление работы - продвижение туристических возможностей Верхневолжья.

«Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя во время обсуждения темы на заседании регионального Правительства 5 марта.

Ольга Голодец при посещении стенда Верхневолжья интересовалась возможностями внутреннего туризма, объемами турпотока в регион. В 2017 году область посетили 1,4 млн туристов, по итогам 2018 года прогнозируемый рост составит не менее 10%, или 1,5 млн человек.

Привлечению новых гостей будет способствовать соглашение о сотрудничестве по развитию проекта «Государева дорога». Документ подписан на площадке «Интурмаркета» между Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областями и Ростуризмом. Главная цель – создание единого культурно-туристического пространства на всем следовании из Петербурга в Москву.

Стенд региона на «Интурмаркете» оформлен в стилистике маршрута «Государева дорога»: гостиная XIX века одного из путевых дворцов, расположенных на историческом тракте, украшена работами торжокских золотошвей и тематическими фотографиями. На стенде представлена гастрономическая сувенирная продукция с туристическим логотипом региона.

В первый день выставки вручены дипломы победителям Национального рейтинга туристических брендов-2018, в который вошли три тверских компании: отель «Оснабрюк», комплекс отдыха «Завидово» и предприятие «Конаковский фаянс».

Тверская область впервые выступает генеральным регионом-партнером выставки. Представители Верхневолжья – в числе ключевых спикеров на заседании Экспертного совета по туризму Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ и Координационного совета проекта «Живые уроки», на научно-практической конференции «Настоящая Россия». А также на пленарном заседании выставки, основной темой которого стала стратегия развития туризма в стране до 2035 года. Кроме того, впервые на «Интурмаркете» работают туристические волонтёры, подготовленные областным Министерством туризма.

10 марта в рамках «Интурмаркета» Тверская область примет участие в благотворительном аукционе «Турбизнес с открытым сердцем». Вырученные средства будут направлены подопечным детского хосписа «Дом с маяком».

В состав делегации Тверской области вошли 58 представителей 10 муниципалитетов: Твери, Торжка, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лихославльского и Торопецкого районов. В частности, это туроператоры, представители музеев и объектов показа, гостиниц и отелей. Всего «Интурмаркет-2019» объединил свыше 1300 компаний и 60 тысяч человек более чем из 130 регионов и стран.

В марте текущего года Тверская область также планирует участие в 26 Московской международной выставке «MITT», в сентябре — в 25-й международной выставке ОТДЫХ LEISURE-2019.

В прошлом году туристский потенциал Тверской области был представлен на пяти российских и трех зарубежных выставках. На стенде региона были презентованы новые туристические продукты, маршруты, объекты показа и инфраструктуры. В официальные делегации Верхневолжья вошли более 150 человек (представители муниципалитетов и туристического бизнеса), было подписано три соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области