Представители Тверской области могут принять участие в форуме «Таврида 5.0».

Молодёжь Верхневолжья приглашают принять участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Открыта регистрация участников.

В 2019 году «Таврида 5.0» в пятый раз соберет представителей творческих профессий из всех регионов России.

Регистрация участников проходит через АИС «Молодежь России». Для успешного отбора необходимо выполнить творческие задания на сайте мыставриды.рф и пройти очное собеседование.

В этом году Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0» будет проходит на полуострове Крым в два этапа. Первый стартует в мае. Его участники будут вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA». Также молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры примут участие в отборе на хакатон «Города» и в проектный офис по строительству образовательного центра «Таврида», волонтеры и тим-лидеры пройдут профессиональное обучение, а медиакоманда – тренинг.

Второй этап, который будет проходить с июня по август, включает 6 образовательных смен. Участие в них примут рэп-музыканты, литераторы, продюсеры, народные исполнители, художники, режиссёры и другие молодые профессионалы.

Среди наставников и спикеров форума представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского архитектурного института, Союза кинематографистов России, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова и прочие.

Завершится форум творческим фестивалем «Таврида – ARTRUSSIA», который объединит около 30 000 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области