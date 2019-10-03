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В столице Верхневолжья пройдёт Тверской гражданский форум-2019
posted by Максим Малахов
on вс, 03/10/2019 - 16:31
29 и 30 марта 2019 года в Твери во дворце культуры «Металлист» пройдёт Тверской гражданский форум, который проводится с использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Организаторы мероприятия - Центр НКО и Фонд Твери.
Тверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан с органами власти и бизнесом, пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона.
В 2019 году повестка форума расширена, в числе ключевых тем обсуждения - вопросы развития третьего сектора, комфортной городской среды, культуры и другие. Также запланирована молодежная площадка форума.