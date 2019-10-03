В столице Верхневолжья пройдёт Тверской гражданский форум-2019

29 и 30 марта 2019 года в Твери во дворце культуры «Металлист» пройдёт Тверской гражданский форум, который проводится с использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Организаторы мероприятия - Центр НКО и Фонд Твери.

Тверской гражданский форум – это площадка диалога активных граждан с органами власти и бизнесом, пространство для обмена опытом и выработки совместных решений по актуальным направлениям развития региона.

В 2019 году повестка форума расширена, в числе ключевых тем обсуждения - вопросы развития третьего сектора, комфортной городской среды, культуры и другие. Также запланирована молодежная площадка форума.

Регистрация участников открыта на сайте http://forum.tver.tilda.ws/ и сети https://vk.com/forum.tver . Там же размещена подробная программа Форума.

Пресс-служба Правительства Тверской области