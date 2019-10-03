Бельский район отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

10 марта Бельский район отмечает 76-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление ветеранам, жителям и руководству муниципалитета направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сила духа, подлинный патриотизм и готовность к самопожертвованию в борьбе за независимость Родины – эти нравственные ориентиры объединили в годы войны защитников и жителей бельской земли.

Десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков отдали во имя Отечества самое дорогое – свою жизнь. Мы свято чтим память павших защитников Отчизны и адресуем слова искренней благодарности поколению победителей», - говорится в телеграмме от имени главы региона.

Белый стал первым городом Тверской области, удостоенным в 2017 почётного звания Города воинской доблести.

Во время Великой Отечественной войны на бельской земле около 20 месяцев шли жестокие бои. В районе действовало более полусотни воинских частей и соединений, несколько партизанских отрядов, в том числе легендарный отряд «Смерть фашизму». Сражения под Белым сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

На территории района находится множество воинских захоронений и мемориалов, крупнейший из которых - Мемориал славы воинам-сибирякам 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса в деревне Плоское, где покоятся 12,5 тысячи бойцов.

Пресс-служба Правительства Тверской области