Фестиваль «Народная рыбалка-2019» в Тверской области объединил 4 тысячи человек

В Тверской области 4 тысячи человек стали участниками Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка-2019», который прошел 9 марта на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе. Событие организовано при поддержке регионального Правительства.

«Народная рыбалка» объединила тысячи людей, которые ценят активный отдых и красоту российской природы. Искренне рад, что фестиваль получил прописку в Тверской области. Это укрепляет традиции богатейшей истории рыбного промысла в Верхневолжье, где расположено более 900 рек и почти 1800 озер. За годы проведения фестиваль стал одной из самых популярных площадок, которая пропагандирует развитие спортивного и любительского рыболовства в нашей стране», - отметил в приветствии участникам фестиваля Губернатор Игорь Руденя.

«Здорово, что в очередной раз гостеприимная Тверская земля принимает «Народную рыбалку»! Мы будем проводить фестиваль и впредь, именно здесь, на Московском море в Конаковском районе. Людям нравится здесь ловить рыбу и отдыхать», - сказал председатель оргкомитета фестиваля, заместитель председателя Евразийского банка развития Андрей Крайний.

Традиционно в рамках «Народной рыбалки» проводятся соревнования для семейных команд и самых юных рыбаков. В этом году самому младшему участнику фестиваля не исполнилось и года, самому старшему – 86 лет. В борьбе за звание лучшего рыбака на первом этапе нужно было выловить самую крупную рыбу, на втором — собрать самый большой улов. Главный приз – автомобиль. В итоге победителем стал житель Твери Константин Добычин.

Для гостей праздника была подготовлена обширная развлекательная программа: интерактивные игры и конкурсы, выступления фольклорных коллективов и масленичные забавы, мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, катание на лошадях, на тюбингах с горки, сноукайтинг. Одна из самых зрелищных частей праздника - вертолётное шоу от Российской Федерации вертолетного спорта и сжигание чучела Масленицы.

Впервые «Народная рыбалка» состоялась в 2012 году, с 2017 года проводится в Тверской области. В прошлом году юбилейный X Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка» собрал в Тверской области порядка 5,5 тысячи участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области