В Тверской области разрабатываются региональные стандарты содержания дорог

7 марта Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о стандартах содержания дорог на территории региона. Документ, направленный на повышение качества этих работ, разрабатывается по поручению Губернатора.

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», — считает Игорь Руденя.

Проект региональных стандартов предусматривает оценку качества содержания дорог не просто по факту выполнения тех или иных работ, а с учётом оценки технического состояния трасс.

Контроль будет осуществляться по основным элементам дорог — покрытию, обочинам, остановкам, дорожным знакам, искусственным сооружениям, ограждениям. В стандартах будут установлены конкретные сроки проведения работ (устранения дефектов асфальта, очистки от снега и других), а также устранения выявленных при проверках недостатков содержания трасс.

На содержание дорог Тверской области в 2019 году заложено более 1,9 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на зимний период, 700 млн рублей — на летнее время.

Также на совещании обсудили изменения в правилах проведения дорожных работ. Планируется установить ряд требований к подрядчикам: фотофиксация в 3 этапа (до, во время и после проведения работ), заделка мест отбора проб из асфальтобетонного покрытия, своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение рабочих спецодеждой с логотипом организации и светоотражающими элементами. Кроме того, предполагается закрепить запрет на привлечение к дорожным работам иностранных граждан, не прошедших миграционный контроль.

Диагностику дорог предлагается проводить не специализированной организацией по договору подряда, а передвижной дорожной лабораторией Дорожного фонда.

Нововведения призваны упорядочить производственный процесс, обеспечить контроль на каждом этапе и соблюдение технологий, требований к охране труда, культуре производства работ, экологической безопасности.

Справочно: Объём областного Дорожного фонда в 2019 году составляет более 10 млрд рублей. В муниципалитетах предполагается отремонтировать более 163 км дорог – на 60 км больше, чем в прошлом году.

Планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь дорожная кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области