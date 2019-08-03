8 марта в Тверской области проходит акция «Вам, любимые».

Тверская область в Международный женский день присоединилась к Всероссийской акции «Вам, любимые». На улицах городов, в социальных, медицинских учреждениях Верхневолжья на протяжении дня волонтёры будут поздравлять женщин с самым весенним праздником и дарить цветы.

Масштабная акция пройдёт в центре Твери на улице Трёхсвятская. Кроме того, волонтеры поздравят женщин, проживающих в Тверском доме милосердия, а также врачей, педагогов и воспитателей Тверского специализированного дома ребенка «Теремок».

Активно к проведению акции подключились и муниципалитеты Тверской области.

8 марта волонтёры адресуют свои поздравления и вручат букеты цветы воспитанницам Некрасовского детского дома, пациенткам стационарного отделения для престарелых и инвалидов в селе Погорелое Городище Зубцовского района, паллиативного отделения Бельской ЦРБ, Торжокской ЦРБ, а также женщинам из Кавельщинского дома-интерната для престарелых, расположенного в Бельском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области