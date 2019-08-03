В Тверской области открылась выставка «Закулисье», посвящённая Году театра

В малом зале Тверской областной картинной галереи открылась выставка «Закулисье», посвященная Году театра в России.

Эта небольшая, проникнутая сценической атмосферой выставка, приглашает зрителя окунуться в удивительную жизнь театрального закулисья.

Своеобразным композиционным акцентом экспозиции выступают живописные портреты известных российских и советских актрис - Рины Зеленой, Веры Марецкой и Марии Бабановой. Созданные живописцами яркие образы этих талантливых женщин напомнят зрителю о блестящих ролях, которые до сих пор остаются для поклонников символом любви к искусству. Не останется без внимания и более строгий, репрезентативный портрет Народного артиста СССР, оперного певца Марка Рейзена, работы Владимира Серова.

Также экспонируются портреты-шаржи театральных деятелей Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда и Иван Москвина.

Выставка дополнена произведениями из коллекции художественных открыток ТОКГ, бережно сохраненными театральными билетами, а также интересными экземплярами программ к спектаклям Калининского областного ТЮЗа и других театров.

Всего в экспозицию вошло около тридцати произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания Тверской областной картинной галереи. Многие из них экспонируются впервые.

Выставка будет работать до 26 мая 2019 года в выставочном зале Тверской областной картинной галереи по адресу г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1.

Пресс-служба Правительства Тверской области