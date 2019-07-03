Андрей Епишин: освобождение многодетных семей от платы за вывоз ТКО - пример конкретных действий Тверской области по исполнению задач Президента

«В своем Послании Президент подчеркнул, что уже подготовленный пакет мер по поддержке семей не должен быть исчерпывающим и призвал вносить новые решения, в том числе регионы», - напомнил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Епишин.

По его словам, целенаправленную политику по реализации мер государственной поддержки семей проводит Тверская область.

«Предложенная Губернатором Игорем Руденей инициатива – очередное подтверждение пристального внимания лично главы региона к этому вопросу, пример конкретных действий Правительства Тверской области в данном направлении», - считает Андрей Епишин.

Инициатива Губернатора Игоря Рудени об освобождении многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов поддержана Законодательным Собранием Тверской области. На заседании регионального парламента 7 марта внесены изменения в областной закон о социальной поддержке многодетных семей. Предусмотрено полное освобождение семей с тремя и более детьми от платы за эту коммунальную услугу.

Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года. Ожидается, что всего в этом году получателями поддержки станут более 11 тысяч многодетных семей Верхневолжья. Необходимые средства в объёме более 69 млн рублей выделят из областного бюджета.

В регионе также планируется разработать другие меры поддержки многодетных семей. На встрече Губернатора с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной 5 марта достигнута договоренность о том, что до конца марта текущего года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.