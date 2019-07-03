В Тверской области утверждена льгота по полному освобождению многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов

Инициатива Губернатора Игоря Рудени об освобождении многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов поддержана Законодательным Собранием Тверской области. На заседании регионального парламента 7 марта внесены изменения в областной закон о социальной поддержке многодетных семей. Предусмотрено полное освобождение семей с тремя и более детьми от платы за эту коммунальную услугу.

5 марта, открывая заседание Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов. Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей», – сказал Игорь Руденя.

Льготы по оплате коммунальной услуги будут предоставляться по платежам, которые совершены начиная с 1 января 2019 года. Ожидается, что всего в этом году получателями поддержки станут более 11 тысяч многодетных семей Верхневолжья. Необходимые средства в объёме более 69 млн рублей выделят из областного бюджета.

В регионе также планируется разработать другие меры поддержки многодетных семей. На встрече Губернатора с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной 5 марта достигнута договоренность о том, что до конца марта текущего года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области