Тверской области из федерального бюджета выделено более 739,5 млн рублей на возмещение затрат по кредитам сельхозпредприятиям региона

Тверской области выделено из федерального бюджета более 739,5 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе. Распоряжение о распределении регионам межбюджетных трансфертов по этому направлению подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В Послании Федеральному Собранию РФ Президент Владимир Путин назвал одним из приоритетов сельскохозяйственное производство. Глава государства отметил, что успешное развитие отрасли является элементом национальной безопасности», – сказал Игорь Руденя на совещании о Стратегии развития сельского хозяйства Тверской области 6 марта.

Одно из направлений поддержки агропрома – возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК, что позволяет снизить нагрузку на сельхозпредприятия при привлечении займов в животноводстве и растениеводстве.

В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки агропромышленного комплекса составил более 2 млрд рублей. Средства выделялись на развитие производств, фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадрового потенциала.

Господдержка оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м вырос объём грантов начинающим фермерам и семейным фермам до 66,7 млн рублей.

Кроме того, средства были направлены 82 молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, и 17 семьям, в том числе молодым, проживающим и работающим на селе – на строительство и приобретение жилья.

В 2018 году в Верхневолжье увеличено финансирование по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Также расширены меры поддержки льноводов. Введено новое направление – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели выделено более 18,3 млн рублей. Производителям льна также была оказана господдержка на проведение агротехнологических работ в размере более 11904,76 рубля на 1 га посевной площади и за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади.

В 2018 году объём инвестиций в сельское хозяйство увеличился до 6,2 млрд рублей, в 2017-м показатель составлял 5,3 млрд рублей. В 2019 году ведущие животноводческие хозяйства региона «Дмитрова гора» и «Коралл» планируют открыть новые комплексы в Ржевском и Бежецком районах. Заявлена реализация еще 30 инвестиционных проектов в отрасли общим объёмом инвестиций 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области