Губернатор Игорь Руденя вручил награды женщинам Верхневолжья

7 марта в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. С наступающим весенним праздником жительниц региона поздравили Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков и другие почетные гости.

«На протяжении многих веков женщины играли важную роль в истории тверского края. Благодаря вам, дорогие женщины, остаются незыблемыми такие вечные ценности, как семья, дети, материнство. Каждый день вы решаете не только сложные профессиональные задачи, но и занимаетесь семейными делами. Особые слова благодарности – многодетным и приемным мамам за сохранение традиций нашего народа», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в Тверской области уделяется большое внимание поддержке семей и особенно – многодетных. Сегодня утверждена региональная льгота по полному освобождению многодетных семей от платы за вывоз твердых коммунальных отходов: соответствующие изменения в областной закон о социальной поддержке многодетных семей внесены по инициативе главы региона.

В преддверии праздника федеральными и региональными наградами, которые вручил Губернатор Игорь Руденя, были отмечены заслуги 13 жительниц Тверской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель директора Центра социальной поддержки населения Нелидовского городского округа Татьяна Рябикова. Благодарностью главы государства за многолетнюю работу по защите здоровья людей и социальной поддержке населения отмечена социальный работник Галина Саначина из Кашина.

Врачу-гематологу областной клинической больницы Светлане Меньшаковой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» - старшей медсестре Кашаровского детского дома Марине Федоровой и медсестре Удомельского психоневрологического интерната Наталье Черномазовой.

Почётный знак Тверской области «Слава матери» вручён многодетным мамам – Наталье Бухораковой из Бежецкого района и Елене Вороновой из Западнодвинского района.

Знака Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоены главврач Зубцовской ЦРБ Татьяна Соколова и председатель Бежецкой районной общественной организации ветеранов Галина Ягольницкая.

Также почетные отраслевые звания присвоены представительницам сфер образования и науки, культуры и искусства, экономики и транспорта Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области