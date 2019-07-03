Игорь Руденя побывал на тренировке женской хоккейной команды «Тверские тигрицы» накануне 8 марта

Губернатор Игорь Руденя поздравил с наступающим Международным женским днём хоккейную команду «Тверские тигрицы». 7 марта глава региона побывал на тренировке спортсменок в спорткомплексе «Орбита».

«Любой мальчишка позавидует и тому, чем вы занимаетесь, и уровню вашей подготовки. Ваша команда доказала, что в этом виде спорта успех приходит и к девушкам», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона пообщался с хоккеистками и предложил организовать матч между «Тверскими тигрицами» и российскими звёздами этого вида спорта.

За десять лет команда «Тверские тигрицы» воспитала спортсменок, вошедших в состав национальной сборной, профессиональных женских хоккейных клубов.

Воспитанница «Тверских тигриц» Анна Тимофеева выступает в составе сборной России на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит 2-12 марта в Красноярске. На настоящий момент на этих соревнованиях российская сборная не допустила ни одного поражения: обошла китаянок со счётом 13:0, сыграла с Японией 8:1. 8 марта сборная России сразится в важном матче со сборной Канады. Глава региона пожелал нашей команде одержать победу.

В состав женской хоккейной команды «Тверские тигрицы» входят воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. В настоящее время в учреждении открыто 3 группы по женскому хоккею, в которых занимаются 26 девушек.

Первый набор в группы женского хоккея в Тверской области состоялся в 2008 году. Женская хоккейная команда участвует во Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», Спартакиадах учащихся и молодежи России, первенстве Тверской области по хоккею. Среди значимых успехов «Тверских тигриц» - второе место в финальных соревнованиях всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба», которые проходили в 2018 году в Салавате.

Хоккей является одним из базовых видов спорта в Тверской области. Поддержке детских и юношеских хоккейных команд уделяется большое внимание со стороны регионального Правительства. На содержание спортивной школы олимпийского резерва по хоккею из областного бюджета в 2019 году планируется выделить более 50 млн руб.

Пресс-служба Правительства Тверской области