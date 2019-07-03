Более 200 детей из Тверской области отдохнут в 2019 году в детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена»

В 2019 году 219 детей из Тверской области отдохнут в центрах «Артек», «Орленок» и «Смена». Квоты для региона утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации. Путевки в детские центры предоставляются за счет федерального бюджета.

Губернатор Игорь Руденя главными условиями качественного отдыха и оздоровления детей назвал создание комфортных условий в лагерях региона и санаториях, формирование интересной событийной и образовательной программ. Важным направлением является поощрение талантливых ребят путевками в международные и федеральные детские центры.

Отбор осуществляется межведомственной комиссией Тверской области на конкурсной основе. В центры направляются одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, общественной деятельности, а также победители соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, науки, спорта.

В 2019 году в «Артеке» в рамках 10 смен отдохнут 139 ребят из Тверской области. В первую смену, с 25 января по 14 февраля, здесь уже побывали 24 юных жителя Верхневолжья. Во вторую смену, которая стартовала 18 февраля и продлится до 10 марта, отдыхают 24 человека из нашего региона.

В «Орленке» в течение трех смен запланирован отдых 40 детей из Тверской области. Уже завершен отбор на профильную тематическую смену «Служу Отечеству!», которая пройдет в апреле-мае 2019 года. Дети примут участие в военно-спортивных мероприятиях, будут изучать строевую подготовку, историю России, Великой Отечественной войны.

Во всероссийском центре «Смена» в 2019 году примут 40 детей из Тверской области. В настоящее время в лагере отдыхают 10 школьников из нашего региона – это учащиеся 8-9 классов: юные спортсмены, лидеры и активисты общественных движений, победители и участники творческих конкурсов. Третья тематическая смена «Город мастеров» продлится до 12 марта. Она посвящена истории рабочих профессий, открытиям и достижениям в науке и технике.