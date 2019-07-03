С праздником, милые женщины!!!!!

Наши дорогие, милые женщины!

В эти весенние праздничные дни мы выражаем самые искренние чувства к нашим мамам, бабушкам, жёнам и дочерям, сёстрам и коллегам.

У нашего выдающегося поэта Андрея Дмитриевича Дементьева есть такие строки:

Господь явил нам Женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.

Действительно, красотой, высокой духовностью и нравственностью наших женщин восхищается весь мир.

Мы называем Родину матерью и через всю жизнь проносим любовь к самому родному человеку и к родной земле.

Материнская забота, доброта и поддержка помогают нам стать достойными людьми, найти своё место в жизни.

Мы восхищаемся способностью наших женщин отдавать тепло своей души близким людям и при этом добиваться профессиональных успехов, активно участвовать в развитии тверского края и всего Отечества.

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с Международным женским днём! Мы гордимся вами и любим вас.

Желаю вам здоровья, улыбок и весеннего настроения. Пусть ваши глаза всегда светятся радостью от внимания и заботы родных и близких!

Будьте счастливы и любимы! С праздником!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Многое в нашей жизни зависит от вас, дорогие женщины, от вашего терпения, доброты, любви. Бесспорно, вы принимаете самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь значительных успехов. Благодаря вашей житейской мудрости, заботе, душевному такту и доброте семейные ценности остаются незыблемыми.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрого весеннего настроения, поддержки и понимания со стороны коллег, родных и близких, семейного благополучия, профессионального признания, реализации самых смелых проектов и новых достижений.

Светлана МАКСИМОВА,

депутат Государственной думы Российской Федерации.

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Дорогие жительницы Конаковского района!

Милые женщины!

Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!

Во всем мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь, зарождение новой жизни и наступление весны. Это день цветов и улыбок, которыми мужчины одаривают своих любимых, матерей, сестер, дочерей.

Дорогие женщины! Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные человеческие ценности – такие, как тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие – испокон веков хранятся именно женщинами. Все, к чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви, вы всегда неотразимы и дарите тепло своим близким.

Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, наполнена личным счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благополучия и любви дорогих сердцу людей! С праздником вас, с прекрасным весенним днем!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.