«ТЕРЕМКУ» - 10 ЛЕТ!



У образцового детского театра «Теремок» районного Дворца культуры «Современник» - юбилей. В честь него юные артисты порадовали своих поклонников премьерой, которая состоялась в воскресенье на сцене ДК.

- Театр «Теремок» является гордостью не только ДК «Современник» и Конаковского района, но и всей Тверской области, - сказала в приветственном слове исполняющая обязанности главы района Наталья Василенко. От имени главы Конаковского района она вручила награды режиссеру театра Ольге Бардаковой и юным актерам, которые прославляют наш район. И это действительно так. О «Теремке» знают далеко за пределами конаковской земли. И этот театр начинался… нет, не с вешалки. Он вырос из эстетического отделения Конаковской детской школы искусств. Вырос настолько, что несколько лет назад поменял и крышу и стены - обосновался в районном ДК «Современник». О столь ценном приобретении говорила в поздравлении и директор ДК Наталья Сергеева, которая вручила награды самым маленьким участникам театра.

Театр юных актеров

принимал в воскресенье поздравления!

А поздравлений в этот день было услышано юными актерами и их режиссером немало. Среди коллег по цеху и театр с самой богатой историей - народный театр ДК им. Воровского, отметивший свое 110-летие и юный детский театр «Компот», существующий всего второй год, а также, выросший из «Теремка», семейный театр «СемьЯ+» Натальи Варгиной. Цветы и подарки вручались и от имени администрации Конаковского района, и от центральной районной библиотеки, и (с большой благодарностью) от родительского комитета, и от творческих коллективов Конаковской ДШИ, места, где родился «Теремок». Из рук директора ДК «Современник» Натальи Сергеевой награды получили многие актеры «Теремка», в том числе и самые юные.

И еще один сюрприз ждал всех: в торжественной обстановке Наталья Анатольевна зачитала поздравление с юбилеем от нашего знаменитого художника Валентина Сидорова, которого с Ольгой Бардаковой связывает не только теплая дружба, но и творческое сотрудничество: в свое время она ставила спектакль по автобиографической повести художника «Гори, гори ясно» и дети из «Теремка» художественно читают отрывки из этого произведения.

А самое главное, что юбилейные торжества — это не повод для скидок. И прежде, чем принимать поздравления, театр поразил всех премьерой, показав полнометражный спектакль «Маленький принц». Хорошо всем известное, практически хрестоматийное произведение Антуана Де Сент-Экзюпери, как кажется, прозвучало именно так, как и должно быть. Известные жизненные истины на классических примерах язык не поворачивается назвать «прописными». Ведь «Маленький принц» - это жизненно, это на все времена.

Принца играл Георгий Дзагнидзе, Лиса - Анна Липатова, Летчика - Егор Алексеев - все это юные, уже даже не звездочки, а звезды театра, который за 10 лет сумел создать себе репутацию одного из лучших детских театров страны, актеры которого выступали даже на кремлевской сцене!

Прекрасный вечер, который длился более 2,5 часов, закончился выступлениями актеров разных возрастов — от детсадовского до подросткового и в честь всего этого была исполнена песня Ольги Бардаковой, которая называлась «Теремочек», «Теремок» и «Терем» и в которой — вся жизнь одного из самых любимых нами всеми, театра, практически, гимн:

Театр Ольги Бардаковой «Теремок» — это место, где творится маленькое чудо: дети начинают играть так, как могут делать только они — открыто и искренне. И это настоящее чудо: дети, прошедшие через «Теремок», становятся настоящими артистами: фактурными, яркими и самобытными.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ТВОРИТ



Конечно, своему успеху «Теремок обязан в первую очередь режиссеру Ольге Бардаковой. Именно ее педагогический талант, помноженный на уникальный и самобытный творческий потенциал, смог воплотить в детях все задумки и режиссера, и педагога. И в канун Международного женского дня мы хотим поздравить именно Ольгу Александровну и в ее лице – всех женщин Конаковского района. С праздником вас, милые и добрые, понимающие и требовательные, рукодельные и трудолюбивые хранительницы семейного очага и семейной мудрости - словом, такие многогранные, творческие и непредсказуемые женщины!



Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.