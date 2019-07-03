В МОКШИНО - ЗА ОПЫТОМ

На прошлой неделе в сельском поселении «Завидово» прошло интересное мероприятие по теме

эффективного взаимодействия ветеранских

организаций и органов власти.

Встреча в формате выездного заседания президиума совета ветеранов Конаковского района по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления прошла в Мокшинском досуговом центре. В заседании приняли участие председатель Тверского областного совета ветеранов Лариса Щербакова, члены Общественной палаты Тверской области Андрей Архипов и Денис Анисимов, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, председатель совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова, главы и главы администраций поселений Конаковского района, председатели ветеранских первичных отделений, общественность.

Место проведения выездного заседания выбрано не случайно - именно на территории сельского поселения «Завидово» в тесном взаимодействии с ветеранами проводится большая работа, направленная на воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных ценностей у детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и преемственности между поколениями.

Разговор получился деловой, предметный, заинтересованный, тем более что накопленный в мокшинской «первичке» опыт со всей очевидностью побуждал глав поселений Конаковского района взять на вооружение те подходы и наработки соседей, которые открывают возможности в повседневной деятельности ветеранского актива дойти до каждого пожилого человека. На примере Мокшино рассмотрен вопрос успешного плодотворного взаимодействия районного совета ветеранов с администрацией сельского поселения «Завидово» по защите гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов, пенсионеров, совместной работы ветеранов и власти поселения по организации досуга пожилых людей. С обстоятельным докладом выступили глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и заместитель главы администрации Ирина Корсунова. Было отмечено, что решение задач, стоящих перед ветеранами, происходит в тесном взаимодействии с администрацией поселения, депутатами, досуговым центром. Выступавшие рассказали о формах и методах взаимодействия с первичной ветеранской организацией. Участники заседания познакомились с работой клуба ветеранов «Память» (руководитель Т.Н.Рыжова). Вывод напрашивается сам собой: если существует содружество, то жизнь кипит, дело спорится, и укрепляется связь поколений.

Наработанный в сельском поселении «Завидово» опыт был высоко оценен - глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и глава сельского поселения «Завидово» Константин Окороков награждены Почетными грамотами Тверского областного Совета ветеранов.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

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