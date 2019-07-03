С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ!

Конаковский районный совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет Ивана Андреевича РУЛЕВА с 94-летием!

Иван Андреевич, ваше имя прочно связано с Великой Победой. Наш святой долг – хранить память о вашем подвиге, чтить его как пример доблести, высокого патриотизма и силы духа. И до сих пор ваша несгибаемая воля, большая любовь к Родине, пламенное сердце являются примером для нас, для наших детей и внуков.

Уважаемый Иван Андреевич! С почтением выражаем вам безграничную любовь и признательность, желаем мира, доброго здоровья и бодрости духа, благополучия, счастья и долголетия.

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Уважаемый Иван Андреевич, для нас большая честь поздравить вас с днем рождения!

Мы гордимся вашими ратными и трудовыми подвигами. И в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время для вас главным было служение Родине. Огромное спасибо за активную гражданскую позицию, постоянное участие в общественной жизни Конаковского района. Ваш жизненный путь является для всех поколений примером мужества и стойкости, верности долгу и безграничной любви к Отчизне. Иван Андреевич, примите искреннюю и сердечную благодарность за всё доброе, что вы сделали и продолжаете делать на родной конаковской земле. Желаем вам энергии и сил, здоровья, благополучия, большого человеческого счастья!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин, депутат ЗСТверской области

Д.И.Дородных