ТУРИЗМ – ЭТО СЕРЬЕЗНО

Продолжение темы

В прошлом номере «Зари» мы начали серьезный разговор о развитии туристической отрасли в Конаковском районе. Именно целой отрасли, ведь туризм – это такое же экономически обоснованное направление, как и любой другой вид деятельности, который привлекает инвестиции и взамен дает прибыль. Но не только: помимо денег, поступающих в том числе и в казну, это еще и рабочие места и в целом улучшение благосостояния жителей той территории, на которой данная отраcль успешно развивается. Самым знаковым событием в пока еще развивающейся туристической отрасли Конаковского района в прошлом году стал фестиваль «Верещагин СЫРFEST». О том, что поспособствовало успеху фестиваля и вывело его на уровень главного события всероссийского уровня – в продолжении интервью с Александром СЛЕПЫШЕВЫМ, заместителем главы администрации Конаковского района по развитию территорий.

Фестиваль получил всероссийское признание и награду

- Александр Викторович. Сегодня уже понятно, что с сырным фестивалем организаторы попали, как говорится, «в яблочко». Скажите, какие еще задачи стояли перед оргкомитетом фестиваля в процессе его подготовки?

- Изучив поставленные задачи, было предложено провести не просто сырный фестиваль, важно было показать территориальную привязанность и упомянуть имя основателя сыроделия на Руси – так родилось название Верещагин СЫРFEST. Организационному комитету важно было вернуться к истокам сыроварения, провести погружение в историю сыроделия на Руси и обязательно вспомнить, а кому-то узнать его основателя - именно поэтому на мероприятии был представлен музей имени Верещагина.

- Кто имел возможность принять участие в фестивале?

- Большое внимание было уделено обмену опытом между профессионалами и любителями сыроварения; важно поддержать российских производителей сырной продукции как альтернативу западным аналогам в условиях санкций. Для реализации мероприятия нужны были партнеры и спонсоры. Несмотря на то, что мероприятие проводилось впервые, удалось привлечь уважаемых партнеров, которые помогли восполнить недостаток бюджета. Общий бюджет мероприятия в денежном и ресурсном эквиваленте в несколько раз превысил сумму субсидии. И только благодаря партнерам (Конаково Ривер Клаб) и привлеченным спонсорам удалось реализовать задуманное.

- А почему именно Ривер-Клаб был выбран площадкой фестиваля?

- Месторасположение, развитая инфраструктура и охраняемая территория отеля, также команда с огромным опытом проведения событийных мероприятий - факторы, как увеличивающие шансы успешного проведения фестиваля, так и значительно сокращающие расходы на проведение фестиваля (если проводить подобных масштаба и тематики мероприятие на неподготовленной территории, то расходы возрастут: в части организации инфраструктуры (в том числе и коммунальные услуги); найма обслуживающего мероприятие персонала; аренды оборудования, атрибутов, мебели и посуды для проведения мастер-классов, дегустаций и прочих активностей; обеспечения безопасности на мероприятии, размещение приглашенных экспертов, размещение участников - профессионалов фестиваля, оплата «развлекательной» части мероприятия (ведущие, выступающие коллективы и т.п.) и многое другое.

- Как создавалась программа фестиваля?

- Программа фестиваля прорабатывалась с учетом интересов всех гостей и участников фестиваля, при этом она сохранила основную концепцию темы фестиваля.

- Расскажите о сыроварах, которые приехали на фестиваль.

- На фестиваль приехали лучшие сыровары из 13 регионов России, они предложили попробовать и оценить сыры своего производства. Каждый сыровар смог провести самопрезентацию своей сыроварни, рассказать, что их подтолкнуло к занятию «сырным» ремеслом.Мы начали собирать материалы для книги «Верещагин. Современная история».

- В программе была дегустация сыров. Люди оценили качество?

- Да, конечно. У всех была возможность не просто дегустировать сыры, а дегустировать их вместе с продуктами-компаньонами, постигая одновременно тонкости и секреты сырного этикета, культуру потребления сыра. Гости научились правильно оценивать качество сыра, различать его по сортам и видам. Гостей ждало много сюрпризов.

- Какие именно сюрпризы?

- Проведены мастер-класс и конкурс по составлению сырной тарелки от сырного сомелье Александра Крупецкого, участники фестиваля увидели презентацию школы сыроделия Олеси Шевчук, работала школа маленького сыровара от компании «Итальянские традиции». Помимо дегустаций, гости смогли приобрести все понравившиеся им крафтовые сыры, а также гастрономическую изю-минку - сырные конфеты.

- А что еще увидели гости фестиваля?

- Состоялась презентация проекта будущего музея Н.В.Верещагина. В развлекательную часть программы включены яркие и уникальные элементы: выступления участников международного хорового проекта «Встречи на Волге» (хоры мальчиков), воздушное шоу от Федерации вертолетного спорта России, дневное выступление Федерации флайборда России в костюмах сыроваров и феерическое ночное световое шоу, выставка картин на тему сыра. Отдельная программа была подготовлена для детей – конкурсы, викторины, мастер-классы от Тверской ремесленной палаты, конный прокат, сырный флешмоб. Весь день работала площадка «городок мастеров», где гости фестиваля могли купить сувениры на память о фестивале. Много сувенирной продукции в тематике фестиваля представили местные мастера. Вечером всех ждало выступление хедлайнера.

- А подумали ли организаторы о главной изюминке фестиваля?

- Конечно. Самым ожидаемым событием стала варка рекордного для России сырного фондю. Достижение сыроваров было занесено в Книгу рекордов России, все гости могли отведать рекордное блюдо и получить сертификат. Зрелищно и невероятно вкусно. Вес сваренного сырного фондю составил 122 килограмма 750 граммов! Фондю готовил знаменитый сыровар Франсуа Реми - гость из Швейцарии, сыровар в шестом поколении, федеральный контролер качества сыров в Швейцарии. Хочется заметить, что Н.В.Верещагин учился сырному ремеслу именно в Швейцарии.

- Фестиваль прошел. Сыр съели, что дальше?

- Фестиваль состоялся. История современного сыроделия в России обогатилась новой точкой притяжения. Заложен первый камень в фундамент сырной столицы России. Но и это еще не все. Мало успешно провести фестиваль, большое значение имеет его дальнейшее продвижение, которое позволит вывести данное мероприятие на уровень сначала самоокупаемости, потом на уровень доходного для Конаковского района проекта. Необходимо создание и поддержание имиджа. Было принято решение об участии в конкурсах событийного туризма.

В сентябре 2018 года проект Верещагин СЫРFЕST стал победителем Всероссийской профессиональной премии «События России-2018». Затем проект Конаковского района занял первое место регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, тем самым обеспечил себе выход в финал конкурса.

25 октября в Нижнем Новгороде прошла финальная защита проектов со всей России. Всего в этом году на участие в премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны. В финале приняли участие 193 проекта из 43 регионов, в том числе и проект Конаковского района Верещагин СЫРFEST.

Основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов отметил, что cедьмой сезон премии вновь продемонстрировал важность событийного туризма в популяризации и продвижении туристических возможностей регионов нашей страны.

«Анализ всех конкурсных проектов этого года, как, впрочем, и предыдущих лет премии, позволяет говорить о событийном туризме как о самостоятельном направлении туризма страны, который становится центром для создания региональных и межрегиональных туристических продуктов. Количество и качество проектов, состав экспертного совета премии, внимание властей и СМИ к нашему проекту – все это свидетельствует о том, что Национальная премия Russian Event Awards является главной профессиональной и коммуникационной площадкой событийного туризма России», - прокомментировал Геннадий Шаталов.

По итогам конкурса проект Верещагин СЫРFEST занял первое место в финале Национальной премии Russian Event Awards 2018 года в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Также проект Конаковского района вошел в топ-200 лучших событий России. А это значит, что проект получит дополнительную информационную и PR-поддержку федерального уровня.

- Какой отклик получил фестиваль в туристическом сообществе?

- По результатам проведенной рекламной кампании, еще до даты проведения фестиваля, он вошел в десятку интересных событий в России мая 2018 года, рекомендуемых для посещения, 40 участников (профессионалов) приехали на фестиваль, посетили более 4000 гостей фестиваля (мы ожидали до полутора тысяч человек).

Более 20 представителей СМИ и блогеров освещали работу фестиваля. Установлен рекорд России на самое большое фондю! Достигнуто взаимодействие с крупными туроператорами РФ, такими, как «Алеан», «Магазин путешествий», туроператорами Тверской области.

В рамках фестиваля заключено соглашение о сотрудничестве между министерством туризма Тверской области и туристической фирмой «Вокруг света».

Все мероприятия фестиваля и дегустации были бесплатными для гостей фестиваля. Для всех желающих попасть на фестиваль весь день работал бесплатный маршрут на комфортабельном автобусе от центральной площади города до места проведения фестиваля и обратно.

По факту проведения мероприятия получателем субсидии представлен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета Конаковского района на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района. Отчет представлен в полном объеме, в соответствии с требованиями и условиями Порядка и Соглашения.

Также обращаю внимание, что не вызывает сомнения фактическое проведение мероприятия на территории предоставленных в аренду площадок Event-отеля Конаково Ривер-Клаб. Данное мероприятие освещено в СМИ федерального, регионального и местного уровня, а также на официальном сайте правительства Тверской области.

- В этом году фестиваль сыра тоже будет?

- Важно не останавливаться на достигнутом, фестиваль должен стать регулярным. Сейчас мы ведем подготовку к СЫРFEST-2019. В этом году планируем, что фестиваль станет ещё более массовым. Основное внимание мы обращаем на усиление деловой программы фестиваля как B2B площадки для представителей индустрии сыроделия. Есть амбициозные планы за несколько лет превратить Конаковский район в центр деловой активности сыроделов России с сырной биржей, проведением тематических научных конференций, развитием местного производственного сыроделия.

- Спасибо за обстоятельные ответы на все вопросы.

- Если что-то хотите узнать, обращайтесь еще. Новый сырный фестиваль – не за горами.

Участники фестиваля

были сыты не одним лишь сыром

На нем можно было пострелять из лука

Заняться гончарным делом...

...и кузнечным тоже

И даже увидеть вот такое



Беседовала

Ирина ТРЕТЬЯКОВА.