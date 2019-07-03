К 35-летию ДК «Современник»

«Конечно, будет Дворец»

(Из книги воспоминаний Ивана Тихоновича Сычева

«О людях, о жизни, о профессии»).



В январе 1980 года мне исполнилось 50 лет. То ли сказался зрелый возраст, то ли шестилетний опыт работы в должности заместителя главного инженера по эксплуатации, но, приступив к обязанностям директора, я не испытывал перспективы неизвестности. Мне было ясно, с чего я должен был начать и над чем работать, по крайней мере, первое время.

…Вопросами капитального строительства незавершенных объектов социально-культурного назначения по титулу Конаковской ГРЭС мне пришлось заниматься с первых дней своей работы. Пионерский лагерь был в стадии завершения строительства, а что касается Дворца культуры, то с ним была проблема. Его строительство было законсервировано. Дело в том, что освоение средств на этом объекте составляло 47 процентов, а по решению Правительства объекты с процентом освоения средств ниже 50 подлежали консервации до особого распоряжения.

…В тот период очагом культуры в новой части города был клуб «Энергетик». Директором его был Николай Михайлович Макеев. Однажды в разговоре он задал мне вопрос: «Можете ли вы, Иван Тихонович, конкретно ответить мне, будет ли достроен Дворец культуры?». И далее он сообщил, что ему предлагают в Калинине другую работу и что ему надо сделать выбор, добавив, что если будет Дворец, то работа директором его больше устраивает.

К Николаю Михайловичу я относился и сегодня отношусь с глубоким уважением. Считаю, городу Конаково повезло, что в нём живёт и работает такой человек. Как я мог ответить на его вопрос?

- Конечно, будет Дворец.

После я подумал, что ответ я дал ему авансом в надежде на то, что всё-таки должны быть найдены пути для решения этой задачи. Позднее я заметил, что обещание, которое я дал Н.М.Макееву, как-то подхлестнуло меня, и я вновь решил обратиться в один из отделов Госплана. На этот раз попал к работнику более низкого уровня. Выслушав меня, он заявил, что приближается 26 съезд КПСС, и они усиленно готовятся к тому, что от ЦК КПСС будет много поручений:

Закончил он беседу со мной словами:

- Нам будет не до вас, так что не отвлекайте нас своими проблемами, их у нас и так хватает.

Возвращаясь домой и размышляя, что делать дальше, я вдруг вспомнил, что в адрес очередного съезда ЦК КПСС всегда идёт поток писем трудящихся страны с различными просьбами и, видимо, по результатам их рассмотрения отделы ЦК КПСС и дают поручения исполнителям. Так вот о каких поручениях упоминал работник в отделе Госплана.

На следующий день я пригласил Бориса Николаевича Яблокова, он тогда возглавлял общественный орган народного контроля на Конаковской ГРЭС, вместе с ним мы сочинили текст письма от имени этого органа в адрес 26 съезда КПСС. Этот разговор у нас состоялся в пятницу, а в понедельник, за два дня до начала съезда, я опустил письмо в почтовый ящик центрального телеграфа на улице Горького. Конечно, это была та соломинка, за которую мы ухватились, как за последнюю надежду.

Верите вы, дорогой читатель, или нет, но наша акция сработала. Через две недели мне позвонили из нашего главка и просили подъехать со всеми материалами по Дворцу культуры. В главке мне показали письмо-поручение на бланке ЦК КПСС на имя министра энергетики. В нем сообщалось, что в адрес 26 съезда КПСС поступило письмо по строительству Дворца культуры в г. Конаково, и далее: «РАССМОТРЕТЬ И ДОЛОЖИТЬ». Главк подготовил текст письма за подписью министра в Госстрой СССР. В нем отмечалось, что «во исполнение поручения ЦК КПСС смета на строительство Дворца культуры в г. Конаково пересмотрена в сторону уменьшения, и теперь освоение средств на этом объекте составляет 51 процент. Министерство просит открыть финансирование строительства указанного объекта».

Это было весной 1981 года. С наступлением летнего периода возобновились строительные работы на Дворце культуры, которому уже было заготовлено имя «Современник». В середине года у строителей не планировалось возведение этого объекта. Но профессиональная ответственность руководителя строительства Фёдора Алексеевича Хохлова позволила ему без колебаний и проволочек выделить бригаду строителей на этот объект. Более того, он лично занимался поиском редких по тому времени отделочных материалов.

Помогая строителям, в сооружении ДК принимали участие практически все подразделения Конаковской ГРЭС. В поиске различных отделочных материалов немало усилий приложили Николай Матвеевич Брач и Михаил Абдулович Шамсутдинов. Анатолий Демьянович Постауш, работавший в то время начальником ОКСа, сумел оты-скать группу по художественной отделке внутренней части зданий. Отделка потолков танцевального зала и фойе - это их работа.

Безусловно, главным куратором по качеству и идеям художественной отделки был Николай Михайлович Макеев. Вспоминается момент, когда обострился вопрос о материале полов в вестибюле и фойе Дворца. Строители предлагали простые заливные полы с мраморной крошкой. Возражали все: и Н.М.Макеев, и А.Д.Постауш, и автор этих строк. Спор разрешил М.А.Шамсутдинов, он отыскал мастера по выполнению художественных полов, который выставил скромные условия: принять его на работу в штат КГРЭС и в будущем обеспечить постоянным жильём. Условия были приняты, ему была дана бригада помощников из трёх человек, и работа началась. Посетители Дворца и сегодня любуются красотой и качеством этих полов. А фамилия этого замечательного мастера Борис Петрович Шестов.

Строительство Дворца культуры было завершено в конце 1982 года, но предстояла сдача его государственной комиссии. Самым трудным в этом процессе было получить подпись пожарной инспекции. Дело в том, что сценическое оборудование было оснащено противопожарным занавесом весом семь тонн, и в случае начала пожара он автоматически должен опускаться, изолируя таким образом помещение сцены от зрительного зала. Так вот пожарный инспектор требовал продемонстрировать всё в действии. Но для этого требовалась наладка всей автоматической системы. Выручил цех КИПиА ГРЭС, в частности, заместитель начальника цеха Сергей Владимирович Авдиев. Он с бригадой специалистов по автоматике, разобравшись с проектной документацией, за десять дней наладил автоматическую систему. Телеграммой вызвали пожарного инспектора, который был крайне удивлен, что мы справились собственными силами. В акте государственной комиссии появилась его последняя подпись.

16 апреля 1983 года состоялось торжественное открытие Дворца культуры «Современник». На этом прекрасно организованном мероприятии начальник управления строительства Федор Алексеевич Хохлов передал символический ключ директору Конаковской ГРЭС, который в свою очередь передал его директору ДК Николаю Михайловичу Макееву. После благодарственных речей состоялся замечательный концерт, для проведения которого были использованы все технические достоинства оборудования новой сцены: смена декораций, переменный режим освещения и, наконец, вращение самой сцены. Зрительный зал был переполнен.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Фото из архива проекта «Конаково. Век двадцатый».