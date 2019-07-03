Наш фоторепортаж

НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ

решил испытать наш журналист, каково это - пройти ЕГЭ



Единый государственный экзамен - это то итоговое испытание, которое сдают все наши дети, заканчивая среднюю школу. К нему относятся в высшей степени ответственно: ведь результаты ЕГЭ по различным предметам не только подводят итог того, насколько успешно учился обучающийся, по ним еще и зачисляют в высшие учебные заведения. В ЕГЭ принята стобалльная система, и чем ближе ученик к заветной цифре «100», тем круче он знает тот или иной предмет и тем проще ему будет поступить. Конечно, нюансов много, но ЕГЭ – это основа. И 4 марта в стране состоялась всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Инициатором ее выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, и в этом году она проходит в России уже в третий раз.

Для чего все это надо? ЕГЭ - это в высшей степени переживательно, экзамена боятся, к нему готовятся, его ожидание и сам процесс убивают немало нервных клеток, причем не только у учеников, но и у родителей. Вот для них и была организована акция. В Конаковском районе она проводилась в средней школе № 8 г. Конаково, где расположен ППЭ 2003 (пункт проведения ЕГЭ). Основная задача акции - помочь выпускникам и их родителям снять ненужное напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, и познакомить родителей и представителей общественности с процедурой сдачи ЕГЭ. Сами же учащиеся знакомятся с этой формой экзаменов в рамках всероссийских и региональных мероприятий - тестирований и пробных экзаменов. В сдаче ЕГЭ приняли участие более 30 человек. Одним из них стал наш корреспондент.

Чтобы ощутить на своей шкуре все прелести ЕГЭ, при входе потенциальных экзаменующихся попросили оставить мобильные телефоны, и ближайший час стал для них хорошим испытанием на предмет диагностирования интернет-зависимости. С собой разрешили иметь только гелевую ручку с чернилами черного цвета и паспорт. Кстати, на ЕГЭ нельзя не только брать с собой телефоны. Нельзя также пользоваться фото- и видеоаппаратурой. И лишь выданное накануне свидетельство общественного наблюдателя ЕГЭ позволило нам исполнить свой долг работников СМИ.

Подразумевалось, что на сам ЕГЭ родителям отводится 40 минут плюс время на инструктаж. Все смельчаки были поделены на 3 группы, и сдача проходила в трех аудиториях. Перед всем этим со словами утешения и ободрения перед родителями выступили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова.

Затем будущих «жертв ЕГЭ» завели в аудитории и провели подробнейший инструктаж. Наш корреспондент решил сдать русский язык. По времени проведения ЕГЭ это был вариант «лайт» - сорок минут против 3 часов «настоящего ЕГЭ для школьников» и 7 вопросов плюс сочинение на 150 строк. Казалось бы, для профессионального журналиста это дело плевое. Но в ходе просмотра экзаменационных листов и листов с контрольно-измерительными заданиями (КИМ), которые распечатывались прямо при экзаменующихся (что предусмотрено процедурой), стали появляться вопросы. На них находящиеся в аудитории педагоги отвечали только одно: «Это вы должны были спрашивать у своих учителей». И добавляли, что по проблемам с оформлением они подскажут, но не более.

В результате удалось (вроде бы) ответить на все вопросы в формате теста и даже написать полторы странички «рукописи» в виде сочинения. Выяснилось, что ручками мы давно писать разучились, даже гелевыми, и в чистовике тоже все выглядело, «как курица лапой». К тому же «нетленку от профессионала» наш корреспондент даже не успел до конца переписать начисто, посему на хороший результат особо надеяться не стоит. Так что надо все успевать!

После всего этого «кошмара» начались подсчеты и подведение итогов. Говоря в целом: единый госэкзамен родители сдали все. Ну а что касается баллов... Про них мы вам пока не расскажем. Зато поделимся мнениями организаторов и участников акции:

Любовь Кулиева, заведующая отделом управления образования администрации Конаковского района: «Процедура проведения ЕГЭ была максимально приближена к реальной сдаче ЕГЭ. Родители учащихся выпускных и предвыпускных классов, представители общественности и администрации Конаковского района смогли пройти через все его этапы - от регистрации до непосредственного выполнения работы и сдачи работы»

Елена Брусова: «У меня дочь учится в 10 классе, и мне очень хотелось узнать, как она будет сдавать экзамены в следующем году. Я приобрела полезный опыт. Экзамен прошел в спокойной обстановке. Организаторы объясняли все достаточно четко и подробно. Я очень благодарна организаторам акции за предоставленную возможность почувствовать себя в роли ученика, узнать, что такое ЕГЭ.

Максим Малахов: «Хороший опыт, который нужен, я думаю, каждому, особенно тем родителям, кто в своем детстве ЕГЭ не сдавал».

Елена Лисина: «Волнительно, но позволяет узнать, что предстоит детям во время проведения ЕГЭ».

«Полезная акция, хорошая идея, увлекательно, интересно, познавательно, проводить надо каждый год» - так пишут родители и представители общественности в анкетах. На вопрос «Считаете ли вы, что акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» полезна и может использоваться в рамках подготовки учащихся и родителей к ЕГЭ?» «да» ответили 86 процентов участников и 3 человека затруднились с ответом. А на вопрос «Посоветуете ли вы своим знакомым посетить эту акцию в следующем году?» «да» ответили 97 процентов участников ЕГЭ.

Управление образования администрации Конаковского района благодарит всех родителей и представителей общественности, проявивших активность и принявших участие в акции. И в целом такие акции – это здорово! Настоятельно рекомендуем всем родителям пройти через такое испытание. Острые ощущения обеспечены! Заодно поймете, каково это - учиться в российской школе 21 века.

Максим МАЛАХОВ. Фото автора и Дениса Насонова.

Благодарим Л.Н.Кулиеву за оперативную помощь

в подготовке материала.