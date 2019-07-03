ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

В прошлую пятницу исполнился ровно год, как не стало писателя Бориса Воробьева, автора «Весьегонской волчицы» и многих других замечательных произведений. Он скончался в первый день весны, на 86-м году жизни, после болезни.

С редакцией «Зари» писателя связывали теплые отношения, и в свои нечастые приезды в город на встречи с читателями наш корреспондент неизменно становился участником событий. Силу таланта автора доказывает не только тот факт, что самым его известным произведением стала «Весьегонская волчица», которую экранизировал в 2004 году режиссер, продюсер и сценарист Николай Соловцов. Уже год, как нет с нами автора, но его произведения становятся только популярнее, они есть в библиотеках, их можно прочитать в интернете.

Поэтому и поклонников его таланта в первый день весны, который выдался пасмурным и промозглым, у дома в Радченко, где будущий писатель рос и откуда поехал покорять Москву, собралось немало. Многие из которых знали Бориса Тимофеевича лично, общались с ним и прекрасно его помнят. Борис Воробьев родился в посёлке, учился и работал в столице, объездил полстраны, а в конце 90-х переехал на родину в Конаковский район, проживал в посёлке Новое Мелково, в скромном домике, с двумя десятками кошек. Есть что-то символичное в том, что писатель ушел именно 1 марта, когда во всем мире отмечают день кошек, которых писатель очень любил.

Адрес мемориальной доски: дом № 18 по центральной улице поселка. В торжественном ее открытии приняла участие заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина. Она сказала слова признательности творчеству автора, как и в адрес тех, кто помнит о творческом наследии Бориса Воробьева. А вообще тёплых слов в этот прохладный мартовский день было сказано немало. Выступали библиотекари, учителя, люди творческих профессий. Сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко, которая часто приезжала к Борису Воробьеву и вместе с супругом ухаживала за ним в последние годы, рассказала о той непростой жизни, которую вел писатель в последнее время. И все сходились в одной мысли – главное, сохранить его творческое наследие, предлагать читать произведения Бориса Тимофеевича школьникам, ведь сегодня в библиотеках и в интернете можно найти практически все, что он создал.

И, наверное, нельзя не упомянуть о том, что памятная доска была изготовлена на средства, которые изыскал глава посёлка Виктор Цыганок. Ему и предоставили право ее открытия. По окончании траурного митинга всех желающих пригласили на коллективный просмотр экранизации произведения Бориса Воробьева «Весьегонская волчица», часть почитателей его творчества проехала на мелковское кладбище, чтобы возложить цветы к могиле автора.



О писателе Б.Т.Воробьеве.

Родился Борис Воробьев в поселке Радченко (тогда он назывался ТОС), там прошли его детские и школьные годы. Окончив Выборгское военно-морское училище, он служил на Балтике, а затем на Дальнем Востоке. После демобилизации учился на историческом факультете Московского университета. Работал на стройках Прибалтики, Грузии, Казахстана. Литературным трудом занимался с 1965 года. Первая книга Б. Воробьева - сборник рассказов «Убу», вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1968 году. Являлся членом Союза писателей с 1985 года. Борису Тимофеевичу Воробьеву принадлежит авторство широко известных повестей - «Мангазейский ход», «Легенда о Гончих псах», «Прибой у Котомари», «Десять баллов по Бофорту», «Под флагом смерти», «Весьегонская волчица». По книгам Бориса Воробьева сняты художественные фильмы «Берем все на себя» и «Весьегонская волчица». В 1999 году писатель вернулся на свою малую родину и жил в поселке Ново-Мелково Конаковского района. Скончался в 2018 году, похоронен на Новомелковском кладбище.