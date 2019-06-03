Руководитель некоммерческой организации «От мамы к маме» Алла Андреева: многодетные семьи положительно воспримут отмену платежа за вывоз мусора

Многодетные семьи Тверской области положительно примут отмену платежа за вывоз мусора, считает руководитель некоммерческой организации «От мамы к маме», тверитянка Алла Андреева, которая воспитывает троих детей.

«Любой сэкономленный рубль бережёт семейный бюджет. Снижение расходов на услуги ЖКХ, в частности отмена платы за вывоз мусора, будет положительно воспринято многодетными семьями», — отметила Алла Андреева.

Среди других мер поддержки, по мнению Аллы Андреевой, для многодетных семей могут быть актуальны льготы на посещение детьми учреждений дополнительного образования и культуры.

5 марта, открывая заседание Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Также на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной глава региона отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.