Наталья Рощина: Для почти 200 многодетных семей Вышневолоцкого района решение Губернатора отменить плату за вывоз мусора станет серьезной поддержкой

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина поддержала предложение Губернатора Игоря Рудени об отмене для многодетных семей Верхневолжья платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

«Совет муниципальных образований Тверской области поднимал вопрос о необходимости снижения финансовой нагрузки на многодетные семьи в рамках внедрения новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Очень рады, что Губернатор озвучил инициативу о введении льготы на вывоз мусора. Для многодетных семей Вышневолоцкого района это станет серьезной поддержкой. А их у нас насчитывается около 200», – сказала Наталья Рощина.

5 марта, открывая заседание регионального Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Также на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной глава региона отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.