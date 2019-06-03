Галина Лапушинская: Решение об отмене платы для многодетных за вывоз ТКО станет первым шагом в рассмотрении нестандартных вариантов поддержки семей с детьми в Тверской области

Инициативу Губернатора Тверской области Игоря Рудени об отмене платы для многодетных семей за вывоз твердых коммунальных отходов прокомментировала представитель Общественной палаты Тверской области, завкафедрой государственного и муниципального управления ТвГУ Галина Лапушинская.

«Это предложение очень важно с точки зрения поддержки многодетных семей, которые смогут ощутить реальный эффект от этой меры на своих доходах. Ведь наибольшие расходы с учетом тарифной нагрузки на одного человека несут именно многодетные. Принятие решения об отмене платы для многодетных за вывоз ТКО станет первым шагом в рассмотрении нестандартных вариантов поддержки семей с детьми в Тверской области», – сказала Галина Лапушинская.

Эксперт отметила – очень важно рассмотреть возможность внедрения в регионе дополнительных мер в русле задач в демографии, поставленных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ.

5 марта, открывая заседание регионального Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Также на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной глава региона отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.