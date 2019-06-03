Эдуард Косиковский: льгота по отмене платы за вывоз мусора станет серьезным подспорьем для многодетных семей Тверской области

Введение в Тверской области льготы по отмене платы за вывоз твердых коммунальных отходов станет серьезной поддержкой для многодетных семей региона – считает председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский. Новую меру поддержки будет введена в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«В Тверской области действует ряд льгот для многодетных, новая мера – хорошее подспорье для семей с детьми. Это ощутимо снизит финансовую нагрузку на семейный бюджет. Ведь чем больше детей, тем больше плата за вывоз мусора. Хочу отметить, что каждый вариант поддержки, каждая льгота, которая вводится в регионе, способствует улучшению демографии, является стимулом для родителей», – отметил Эдуард Косиковский.

Эдуард и Галина Косиковские из Зубцовского района являются родителями 32 детей, 28 из них – приемные. Косиковские – самая большая приемная семья Тверской области. Сейчас вместе с родителями живут 16 несовершеннолетних детей, самому младшему из них 4 года. У Эдуарда и Галины уже 25 внуков.

Эдуард Косиковский с 2014 года возглавляет Тверскую региональную общественную организацию «Союз замещающих семей», которая объединяет более 500 приемных, опекунских и патронатных семей Верхневолжья. В 2015 году Косиковские награждены медалью «За любовь и верность», в 2016 году глава семьи стал лауреатом всероссийского конкурса «Отец года». В ноябре 2017 года Губернатор Игорь Руденя передал многодетной семье ключи от нового микроавтобуса. 19-местный автомобиль приобретен за внебюджетные средства.

5 марта, открывая заседание Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Также на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной глава региона отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.