Игорь Руденя поздравил коллектив Тверской швейной фабрики с наступающим 8 марта

6 марта, в преддверии Международного женского дня, Губернатор Игорь Руденя встретился с коллективом Тверской швейной фабрики. На предприятии трудятся 234 женщины, глава региона поздравил их с приближающимся праздником.

«Тверская область во все времена была на высоте в швейном деле. Это традиционный для региона вид деятельности. И сегодня вы являетесь достойными продолжательницами этих традиций, искренне любящими свою работу», - обратился к женщинам Игорь Руденя.

Сотрудницы фабрики рассказали о производстве, продемонстрировали свою продукцию, задали главе региона вопросы. В том числе обсуждалось развитие отрасли в регионе, присвоение звания «Ветеран труда», поддержка многодетных семей. В нескольких семьях работников предприятия подрастает по трое и более детей. Губернатор отметил, что в настоящее время в Тверской области прорабатывается пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми. В их числе – решение о том, что многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов. Глава региона назвал этот шаг одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии.

«Мы хотели бы, чтобы всевозможные принятые меры заработали и были стимулом для улучшения демографии в Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор ознакомился с работой предприятия, посетил швейный и подготовительно-раскройный цеха, а также участок влажно-тепловой обработки.

Тверская швейная фабрика является одним из лидеров отрасли легкой промышленности в тверском регионе. На предприятии шьют мужские костюмы, пиджаки, брюки, а также школьную форму. В 2018-м производство переведено в новое здание, по итогам года объём произведённой продукции в денежном выражении составил 147 млн рублей.

В 2002-2004 годах Тверская фабрика закупила новое оборудование производства Германии и Италии на сумму более 30 млн рублей. В том числе, новый раскройный комплекс Vector FX с функцией eclipse, позволяющей повысить производительность труда на 10-15%.

В 2011 году закуплено 27 единиц нового высокопроизводительного оборудования с программным обеспечением из Италии и Франции. Проведена реконструкция подготовительно-раскройного цеха.

В 2015-2017 годах установлено новое оборудование для швейного и подготовительно-раскройного цехов общей стоимостью более 8 млн рублей. Модернизация оборудования позволила улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить объёмы производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области