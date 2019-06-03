Тверские итоги Российского инвестиционного форума в Сочи отмечены в рейтинге фонда «Петербургская политика» за февраль

Тверская область по итогам февраля стабильно сохраняет позиции в рейтинге субъектов РФ в группе регионов со средней устойчивостью. Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

Также фонд опубликовал результаты февральского мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов. В него вошли новости, которая Тверская область «привезла» с Российского инвестиционного форума в Сочи. В их числе подписание губернатором Игорем Руденей и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым соглашения о сотрудничестве, предусматривающего создание сети автозаправочных комплексов, плавучих заправочных станций для маломерных судов, заправочных комплексов для вертолетов.

«Проект, который для нас особенно важен, – создание крупного туристического комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Компания «Лукойл» откликнулась на наше предложение принять участие в этом федеральном проекте. Надеемся, что уже в 2021 году сможем посмотреть на результаты нашей совместной деятельности», – отметил Игорь Руденя.

Также в мониторинге отмечены подписание ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» контракта на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019-2025 годах на сумму 237 млрд рублей и подтверждение Минтрансом РФ начала работы с госкомпанией «Автодор» по проектированию северного обхода Твери.

Кроме того, знаковым позитивным событием, по мнению авторов мониторинга, стало распоряжение Правительства РФ о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Детской областной клинической больницы в Твери.

Михаил Бородов