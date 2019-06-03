Школьники и студенты Тверской области смогут получить компенсацию на покупку абонементов на пригородные поезда в 2019 году

В 2019 году школьникам и студентам Тверской области будет предоставлена компенсация на приобретение абонементных билетов на проезд в пригородных поездах. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели планируется выделить порядка 4, 8 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечение комфортных условий для обучения детей, в том числе решение вопросов транспортного обслуживания — в числе ключевых задач, поставленных главой региона.

Необходимость увеличения бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций вызвана ростом числа обращений по этому вопросу в службу соцзащиты населения. С учётом изменений общий объём средств по данному направлению составит свыше 6 млн рублей.

Право на получение компенсации в размере 50% стоимости абонемента имеют воспитанники и учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций старше 7 лет, студенты вузов и колледжей очной формы обучения, место жительства либо место обучения которых находится на территории Тверской области.

Компенсация выплачивается на абонементные билеты сроком действия с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области