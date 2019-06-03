В Тверской области в домах многодетных семей установят датчики дыма

В Тверской области в деревянных домах, где проживают многодетные семьи, будут установлены пожарные извещатели. Это позволит обеспечить безопасность семей в зимний период, когда активно используются отопительные приборы. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что данная мера поддержки затронет 1724 многодетных семьи с невысоким уровнем дохода. На эти цели в бюджете Тверской области предусматривается почти 3 млн рублей. Запланировано, что в каждом доме будет установлено по три автономных дымовых датчика.

Губернатор Игорь Руденя поручил органам соцзащиты, управлению противопожарной службы, представителям районных администраций ежегодно перед наступлением отопительного сезона посредством подомовых обходов проводить стопроцентную инвентаризацию работы датчиков.

В Тверской области действуют и другие меры поддержки многодетных семей. 5 марта, открывая заседание Правительства, Игорь Руденя заявил, что в Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Также, на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной, глава региона отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области