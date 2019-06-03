Тверская область представит свой туристический потенциал на «Интурмаркете-2019» и других международных отраслевых выставках

В 2019 году туристический потенциал Верхневолжья планируется представить наXIV международной выставке «Интурмаркет-2019», 26 Московской международной выставке «MITT», а также 25-й международной выставке ОТДЫХ LEISURE-2019. Подготовку к ним обсудили на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Это очень важная работа. Активное участие в ней должны принимать муниципалитеты. Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом», — отметил Игорь Руденя.

XIV международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019» пройдёт 9-11 марта в Москве. Ожидается, что в ней примут участие свыше 1300 компаний и 60 тысяч человек более чем из 130 регионов и стран.

На стенде Верхневолжья будут представлены возможности для летнего отдыха на территории региона, а также межрегиональный проект «Государева дорога». В рамках деловой программы запланировано подписание соглашения о сотрудничестве по развитию проекта между Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областями и Ростуризмом.

В состав делегации Тверской области на выставке войдут представители 10 муниципалитетов: Твери, Торжка, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лихославльского и Торопецкого районов. В частности, это 13 туроператоров, представители 18 музеев и объектов показа, 17 гостиниц и отелей.

В 2018 году туристский потенциал Тверской области был представлен на 5 российских и 3 зарубежных выставках. На стенде региона были презентованы новые туристические продукты, маршруты, объекты показа и инфраструктуры. В официальные делегации Верхневолжья вошли более 150 человек (представители муниципалитетов и туристического бизнеса), было подписано три соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области