В Тверской области будет разработан пакет дополнительных мер поддержки многодетных семей





5 марта Губернатор Игорь Руденя провел встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной. Главной темой стала поддержка многодетных семей Верхневолжья.

Игорь Руденя отметил, что институтом уполномоченного по правам ребенка в регионе ведется большая работа, в том числе по решению вопросов, волнующих семьи с тремя и более детьми.

«Президент России Владимир Путин в своём Послании определил основной вектор – это забота и участие в жизни многодетных семей. Сегодня мы объявили решение об обнулении для таких семей ставки при оплате вывоза твердых коммунальных отходов. Прошу вас подключиться к данной работе, чтобы наладить механизм предоставления этой льготы. Важно обеспечить ее доступность для многодетных семей, проживающих в регионе», – подчеркнул Игорь Руденя.

Лариса Мосолыгина отметила высокую значимость инициативы, объявленной Губернатором.

«Хочу поблагодарить вас за принятое решение. Оно пойдет на пользу в части создания благоприятной среды для семей с детьми. У нас есть семьи, где насчитывается 8, 10 и даже 12 детей. Эта льгота станет для них существенной поддержкой», – сказала уполномоченный по правам ребенка.

Игорь Руденя также отметил, что помимо этой меры, необходимо проработать ряд других решений, которые позволят улучшить качество жизни многодетных семей Верхневолжья. Достигнута договоренность о том, что до конца марта 2019 года институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов страны.

На встрече также обсуждались вопросы предоставления налоговых льгот и выделения земельных участков многодетным. В частности, рассмотрен опыт субъектов по предоставлению субсидий семьям на приобретение дома.

Еще одной темой стало детское здравоохранение. Лариса Мосолыгина отметила положительную практику выездов мобильных бригад в регионе. В 2018 году врачи Детской областной клинической больницы совершили 30 выездов в районы Тверской области и обследовали более 2300 детей. Главная цель этой работы – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детскому населению Тверской области, особенно в удаленных местах.

Кроме того, Игорь Руденя и Лариса Мосолыгина обсудили вопросы социальной поддержки семей, в том числе молодых родителей, развития семейного бизнеса в муниципалитетах и другие темы.



Пресс-служба Правительства Тверской области