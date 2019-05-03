Работа 283 социально значимых автобусных маршрутов будет поддержана из бюджета Тверской области в 2019 году



В 2019 году в Тверской области более 53,8 млн рублей будет направлено в качестве субсидий на поддержку социально значимых маршрутов автомобильного общественного транспорта, свыше 8,1 млн рублей – на работу маршрутов водного транспорта. Решение принято 5 марта на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Средства предназначены организациям, которые предоставляют льготы по единому социальному проездному билеты и осуществляют регулярные перевозки по регулируемому тарифу. Объём субсидий в этом году составит от 10,12 до 20,7 рубля за километр.

«Благодаря субсидиям на поддержку автомобильного транспорта в муниципалитетах в 2019 году будет обеспечена работа 283 муниципальных автобусных маршрутов. При развитии муниципального и межмуниципального транспорта мы ориентируемся на создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки по всему региону. Это позволит обеспечить безопасность пассажиров, повысить качество транспортных услуг», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Глава региона подчеркнул: на рынке останутся и частные перевозчики, но это должны быть ответственные, высокопрофессиональные организации, ведущие деятельность легально. Министерству транспорта Тверской области Игорь Руденя поручил разработать региональный стандарт в сфере пассажирских перевозок, где, в частности, будут закреплены требования к техническому состоянию автобусов.

В 2019 году также заложено финансирование на поддержку внутреннего водного транспорта для Конаковского района и ЗАТО Озёрный. Будет поддержана работа 4 маршрутов: «Завод 1 мая – Конаково» протяжённостью 23 км, а также маршруты по Селигеру от пристани «Южная» до пристаней «Чайкин берег», «Кличен» и населённого пункта Пачково общей протяжённостью 16 км.

В Конаковском районе в 2018 году по маршруту перевезено более 6100 пассажиров, в том числе свыше 1900 человек, имеющих льготы. Выполнено 652 рейса. В ЗАТО Солнечный в прошлом году по социальным маршрутам перевезено порядка 330 тысяч пассажиров, из них по льготным билетам — более 64 тысяч. Выполнено 6256 рейсов.

Кроме того, на заседании регионального Правительства 5 марта принято решение, которое позволит обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание жителей в случае, если на территории прекращена работа основного перевозчика. Временный перевозчик сможет получить право работать на социально значимом маршруте на срок до 180 дней в ускоренном режиме, без проведения конкурсных процедур. За это время законом положено провести конкурс по выбору основного перевозчика.



Пресс-служба Правительства Тверской области