Более 90 тысяч квадратных метров дворовых территорий планируется отремонтировать в Тверской области в 2019 году



В этом году в 38 муниципалитетах Верхневолжья планируется отремонтировать 93,8 тыс. квадратных метров дворовых территорий. На эти цели заложено 125 млн рублей — 100 млн рублей из регионального, 25 млн рублей из местных бюджетов. Всего предполагается привести в порядок 53 двора. Вопрос вошёл в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое 5 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Важно провести работы качественно и завершить их до начала осени. По итогам программы будут подведены итоги её реализации, в том числе обязателен фотоотчёт по каждому объекту», — отметил Игорь Руденя.

В Твери и Ржеве ремонт дворовых территорий ведётся в рамках финансирования по закону о городах воинской славы. С учётом двух этих городов в общей сложности в регионе в 2019 году планируется привести в порядок более 152 тыс. квадратных метров дворов. По итогам прошлого года было отремонтировано порядка 133 тыс. квадратных метров придомовых территорий.

Всего в этом году на ремонт в муниципалитетах улично-дорожной сети, дворовых территорий, обеспечение безопасности на дорогах, организацию обслуживания населения автомобильным и водным транспортом направляется около 1,3 млрд рублей. Из них свыше 256 млн рублей —из муниципальных бюджетов, более 1 млрд рублей – субсидии из областной казны.

Планируется отремонтировать более 163 км муниципальных дорог — на 60 км больше, чем в прошлом году. При финансовой поддержке области будут приведены в порядок 159 объектов в 41 муниципальном образовании.

Впервые в этом году муниципальным образованиям предоставляется областная поддержка на обеспечение безопасности на аварийных участках дорог. На эти цели будет направлено свыше 105 млн рублей.

Субсидии получит 41 муниципалитет. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения предполагает установку ограждений, дорожных знаков, новых светофоров, в том числе с пешеходной кнопкой, освещение автобусных остановок и пешеходных переходов, нанесение разметки и шумовых полос.

В целом объём областного Дорожного фонда в 2019 году составит более 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.



Пресс-служба Правительства Тверской области