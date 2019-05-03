Муниципалитетам Тверской области впервые выделяется региональная поддержка на повышение безопасности дорожного движения

В 2019 году муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение безопасности дорожного движения на аварийных участках дорог будет направлено свыше 105 млн рублей. Распределение субсидий на эти цели обсудили 5 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Обеспечение безопасности дорожного движения – новое направление поддержки муниципалитетов. Субсидии получит 41 муниципальное образование региона. Из общего объёма средств порядка 84,3 млн рублей составит финансирование областного бюджета, 21 млн рублей – местных бюджетов.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения предполагает установку ограждений, дорожных знаков, новых светофоров, в том числе с пешеходной кнопкой, освещение автобусных остановок и пешеходных переходов, нанесение разметки и шумовых полос.

«Главная задача этой работы – снизить аварийность и количество аварийных участков на автодорогах в Тверской области», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

На заседании областного Правительства также распределены субсидии из областного бюджета на ремонт улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Тверской области в 2019 году. Свыше 256 млн рублей на эти цели выделяется из муниципальных бюджетов, более 1 млрд рублей – субсидии из областной казны.

В 2019 году планируется отремонтировать более 163 км дорог в муниципалитетах – на 60 км больше, чем в прошлом году. При финансовой поддержке области будут приведены в порядок 159 объектов в 41 муниципальном образовании.

В целом объём областного Дорожного фонда в 2019 году составит более 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области