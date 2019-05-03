В Тверской области в 2019 году 1,3 млрд рублей направят на ремонт дорог и дворов в муниципалитетах Верхневолжья

5 марта на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени распределены субсидии из областного бюджета на ремонт улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Тверской области в 2019 году.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость активно форсировать в регионах модернизацию дорожной инфраструктуры. В Тверской области в 2019 году направляется около 1,3 миллиарда рублей на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах, дворовых территорий, обеспечение безопасности на дорогах, организацию обслуживания населения автомобильным и водным транспортом», – сказал Игорь Руденя.

Свыше 256 млн рублей на эти цели выделяется из муниципальных бюджетов, более 1 млрд рублей – субсидии из областной казны.

В 2019 году планируется отремонтировать более 163 км дорог в муниципалитетах – на 60 км больше, чем в прошлом году. При финансовой поддержке области будут приведены в порядок 159 объектов в 41 муниципальном образовании. Приоритетным является приведение в нормативное состояние муниципальных школьных маршрутов, путей к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям, туристическим достопримечательностям. А также обеспечение комфортных подъездов к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим социальным учреждениям.

Губернатор подчеркнул: все работы нужно проводить в соответствии с установленными в контрактах сроками, при этом завершить их до наступления холодного периода. Должны соблюдаться утвержденные стандарты ремонта, а гарантия на выполненные работы составлять не менее 5 лет. Со стороны глав районов совместно с областным Дорожным фондом необходим эффективный контроль качества.

В целом объём областного Дорожного фонда в 2019 году составит более 10 млрд рублей. Кроме дорог местного значения в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области