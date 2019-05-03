Многодетные семьи в Тверской области не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов

В Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов – об этом заявил Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание регионального Правительства 5 марта.

Глава региона назвал это решение одним из элементов работы по решению задач в сфере демографии. О необходимости наращивать поддержку семей с детьми в России обратил особое внимание Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля.

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО – конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги – через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное Собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил, что в начале 2019 года в Тверской области было принято решение установить одинаковую ежемесячную плату за вывоз и утилизацию мусора для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области – 96,5 рублей с человека.

В 2019 году в Тверской области, как и других регионах страны, начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Он будет идти постепенно, в течение всего года. В рамках этой работы с начала 2019-го на территории Верхневолжья установлено дополнительно более 1300 контейнеров для сбора отходов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

С 29 декабря 2018 года начала работу горячая линия 8-800-250-99-48, куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вывоза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области