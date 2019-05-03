Игорь Руденя в Правительстве РФ принял участие в совещании по развитию комплекса «Безопасный город»

4 марта Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании по внедрению и развитию системы «Безопасный город», которое прошло в Правительстве Российской Федерации. Глава тверского региона внёс ряд предложений по использованию комплекса в населённых пунктах с разным количеством жителей.

«Мы внесли предложение о том, чтобы система «Безопасный город» внедрялась в городах по единым типовым решениям, в зависимости от численности населения. Это касается камер на уличной сети, вокзалах и других общественных местах. В том числе камер с распознаванием лиц, что важно для поиска людей, находящихся в федеральном или международном розыске», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги совещания.

Ещё одно предложение тверского региона — интегрировать систему «Безопасный город» в единый комплекс с системой ГИС ЖКХ, информационными системами скорой помощи, дорожных и других служб.

Внедрение в Тверской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» началось в 2014 году. В настоящее время система видеонаблюдения действует в Центральном районе Твери, установлено 28 видеокамер на 5 объектах. Кроме того, на территории региона установлено 66 рубежей контроля системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Правительство Тверской области реализует план мероприятий по формированию многофункционального программно-аппаратного комплекса, который объединит все системы безопасности. Первым этапом работы стало создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112». В 2017 году был создан Центр обработки вызовов и учебный центр Системы-112. В конце 2018-го система была развёрнута на всей территории Тверской области.

Сейчас идёт создание полнофункционального резервного центра обработки вызовов, а также её интеграция с информационной системой Министерства здравоохранения Тверской области. Система-112 используется для вызова полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». В перспективе планируется включить в неё аварийные жилищно-коммунальные и дорожные службы, а также службы в сфере энергетики.

Следующий запланированный этап – полноформатное развёртывание комплекса «Безопасный город» на территории Тверской области. Планируется масштабировать систему на муниципальные образования региона, подключить к ней камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах, филиалах МФЦ, социальных учреждениях, а также посты мониторинга метеорологической обстановки, уровня воды в водоёмах, загрязнения окружающей среды, работы котельного и насосного оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области