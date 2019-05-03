Тверская область вновь примет Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка»

9 марта на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе Тверской области состоится Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка-2019». Всех желающих приглашают посоревноваться в ловле рыбы и отпраздновать Масленицу. Событие организовано при поддержке регионального Правительства.

Впервые «Народная рыбалка» прошла в 2012 году. В феврале 2017-го фестиваль получил постоянную прописку в тверском регионе. В прошлом году юбилейный X Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка» собрал в Тверской области порядка 5,5 тысячи участников.

«Для Верхневолжья ловля рыбы — по-настоящему народный промысел с многовековой историей. Тверская область стремится хранить свои лучшие традиции. Развитие рыболовного туризма, активного отдыха на водоёмах — один из наших приоритетов», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Традиционно в рамках соревнований «Народная рыбалка» предусмотрены специальные номинации для семейных команд и самых юных рыбаков, а также конкурс бурильщиков. В борьбе за звание лучшего рыбака на первом этапе нужно будет выловить самую крупную рыбу, на втором — собрать самый большой улов. Главный приз – автомобиль.

Участие в фестивале бесплатное, регистрация рыболовов начнётся в день состязаний в 8:00. Торжественное открытие праздника пройдёт в 10:00.

На площадке будет открыт детский надувной городок, пройдут интерактивные игры и конкурсы. Будут организованы выступления фольклорных коллективов и масленичные забавы: ледяной столб, масленичные лыжи, бои подушками на бревне, загон с поросятами и петухами, выпекание блинов на сковородах с длинными ручками на костре.

Мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, чеканке монет пройдут в городе мастеров. Также запланировано катание на лошадях и санях, на тюбингах с горки, сноукайтинг.

После церемонии награждения победителей «Народной рыбалки-2019» пройдут самые зрелищные события праздника — вертолётное шоу от Российской Федерации вертолетного спорта в 15:45 и сжигание чучела Масленицы в 16:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области