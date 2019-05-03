Губернатор Игорь Руденя принял участие в обсуждении Ржевского мемориала советскому солдату

4 марта в Москве Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании у Министра культуры РФ Владимира Мединского, где обсуждалось создание инженерно-технической и транспортной инфраструктуры на месте строительства Ржевского мемориала советскому солдату. В числе участников были Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители Российского военно-исторического общества, авторы проекта монумента. На площадке мемориала в Ржевском районе уже началась подготовка к строительным работам.

Проект курирует Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион взял на себя обустройство инфраструктуры комплекса. Уже определены точки подключения к электрическим сетям, решаются вопросы строительства волоконно-оптической линии для обеспечения на площадке доступа к интернету.

В целях создания современной транспортной инфраструктуры у Ржевского мемориала предлагается провести реконструкцию подъездных путей до мая 2020 года. В частности, планируется реконструкция участка автодороги «Москва - Рига» - Хорошево протяженностью 1 км с расширением до 4 полос, устройством освещения и стоянки.

Рассматривается возможность установки светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия». В программу ремонта муниципальных автодорог на 2019 год включены объекты в Ржеве, расположенные по дороге к будущему мемориалу — ул. Ленина, пл. Мира и другие.

Идея о создании масштабного мемориала в память о воинах, погибших в наступательных и оборонительных операциях на Ржевско-Вяземском выступе, впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала советскому солдату. Для нас это большая ответственность. Мемориал станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево.

По проекту мемориальный комплекс, кроме масштабного монумента, будет включать в себя интерактивный музей, выставку военной техники, площадь для проведения общественно-массовых мероприятий, зону с реконструкцией линии фронта и военного быта, открытую часовню, храм, площадь свечей памяти, детскую площадку.

Неподалёку от мемориала планируется размещение автозаправочных станций и торговых точек, пожарного депо, кафе.

Вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала советскому солдату определят с помощью общественного голосования. Отдать голос можно будет на сайте мемориала http://rzhev.histrf.ru , Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru и сайте История.РФ https://histrf.ru

Справочно: Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Между Правительством Тверской области и ПАО «Лукойл» подписано соглашение о сотрудничестве.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100,5 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать там стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

По итогам творческого конкурса мемориал будет возведён по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области