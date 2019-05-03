Игорь Руденя укрепил позиции в рейтинге влияния губернаторов АПЭК

Губернатор Игорь Руденя занял 31-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ за февраль. За месяц руководитель тверского региона улучшил свои позиции на 4 пункта и по-прежнему находится в группе «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Значимыми факторами, повлиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов, планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, отмечает автор исследования политолог Дмитрий Орлов.

Этот тренд характерен и для Тверской области. В начале февраля стало известно, что на реализацию инвестиционного проекта по созданию кластера круизного туризма «Волжское море» из федерального бюджета Верхневолжью выделено более 1,1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано в Правительстве России.

«Реализация проекта позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает губернатор Игорь Руденя.

В феврале значительных результатов добилась делегация Тверской области во главе с губернатором на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Игорь Руденя обсудил реализацию совместных проектов с председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. С председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко – начало работы по проектированию северного обхода Твери. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл».

Еще одно значимое событие по итогам РИФ-2019 – подписание договора между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019-2025 годах. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС – стала крупнейшей в истории закупок железнодорожного транспорта.

На стенде Тверской области были представлены разработки научно-производственного концерна «БАРЛ» и группы компаний «Complex Systems». С тверской экспозицией ознакомился председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Губернатор Игорь Руденя рассказал премьер-министру о планах по открытию в Тверской области технопарка «Эммаусс».

«Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. В том числе поставлены задачи по развитию на его площадке предприятия, производящего космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам работы на форуме.

Рейтинг АПЭК представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества: политологами, политтехнологами, медиаэкспертами, журналистами.

Павел Голованов