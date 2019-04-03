ТВЕРЬСТАТ ИНФОРМИРУЕТ: Финансовые результаты работы организаций Конаковского района за 2018 год





На территории Конаковского района в 2018 году работало 44 крупных и средних организаций. В 2018 году этими организациями была получена сальдированная прибыль в размере 2588,7 млн. рублей, что на 54% больше предыдущего периода (по сопоставимому кругу предприятий).

По сравнению с 2017 годом количество убыточных организаций не изменилось, а сумма убытка снизилась на 61% и составила 489,8 млн. рублей.

Основной объем прибыли прибыльных организаций приходился на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (55%) и обрабатывающие производства (44%). Среди обрабатывающих производств большее влияние на формирование прибыли оказали организации, занятые в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 22%, производстве химических веществ и химических продуктов – 10%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 9%.

Основные объемы убытков были сосредоточены в обрабатывающих производствах

(52% убытков убыточных организаций района), в том числе в производстве пищевых продуктов (44%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий (7%).

По объему сальдированной прибыли Конаковский район занимает 3 место среди всех муниципальных районов и городских округов Тверской области (15% от общего объема Тверской области), что свидетельствует о высоком вкладе района в экономику области.

Вклад Конаковского района в прибыль прибыльных предприятий области составил

3079 млн. руб. или 11% от общего объема (2 место среди муниципальных районов и городских округов Тверской области).

Доходность организаций Конаковского района составила 9,8 копеек на каждый вложенный в производство и реализацию продукции рубль, экономическая выгода от использования имущества – 5,6 копеек на каждый рубль, вложенный в имущество.

Один из главных показателей платежеспособности организаций – коэффициент текущей ликвидности (покрытия) составил 249%, что свидетельствует о достаточном обеспечении данных организаций оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств.

Однако показатели финансовой устойчивости крупных и средних предприятий Конаковского района в 2018 году были ниже нормативных ограничений. Так, коэффициент автономии, характеризующий степень независимости от внешних источников финансирования, составил 46% (при нормативном ограничении ≥50%). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующий наличие собственных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, был на уровне -33% (при нормативном ограничении 10%).